Une campagne de sensibilisation au respect des piétons et des cyclistes sur les routes, sera lancée lors d'une soirée prévue le 5 février à Lyon.

La cohabitation entre piétons, cyclistes et automobilistes peut parfois s'avérer compliquée. Afin de réduire les tensions inutiles dans les rues de Lyon, "la Ville à Vélo", "le Droit du piéton" et "la Maison du Vélo" s'associent et lancent la campagne "Je roule cool". L'objectif ? Sensibiliser les usagers de la route au respect des cyclistes et des piétons.

Echanger et partager son ressenti

Le début de la campagne sera marqué par une soirée de lancement organisée jeudi 5 février à 16 h 30 sur la place Antonin Jutard (3e). L'occasion pour les usagers de la route d'échanger et de partager leur ressenti quant à la cohabitation entre les différents modes de déplacement.

A terme, les associations indiquent que la campagne devrait être élargie sur d'autres villes de la Métropole.

