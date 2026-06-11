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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Du soleil et de la fraicheur à Lyon ce jeudi, jusqu'à 22 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée ensoleillée mais plutôt fraiche qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 11 juin 2026.

    Pour poursuivre cette semaine, le temps s'annonce lumineux à Lyon ce jeudi 11 juin. Un temps ensoleillé du matin au soir sans qu'aucune averse ne vienne troubler le ciel bleu contrairement à la veille.

    Côté températures il fait seulement 12 degrés ce jeudi matin et le thermomètre ne dépassera pas les 22 degrés dans l'après-midi. Des valeurs toujours un peu juste pour la saison, surtout le matin, avant une légère augmentation des températures vendredi et plus nettement samedi et dimanche.

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