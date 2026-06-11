Du soleil et de la fraicheur à Lyon ce jeudi, jusqu'à 22 degrés attendus

C'est une nouvelle journée ensoleillée mais plutôt fraiche qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 11 juin 2026.

Pour poursuivre cette semaine, le temps s'annonce lumineux à Lyon ce jeudi 11 juin. Un temps ensoleillé du matin au soir sans qu'aucune averse ne vienne troubler le ciel bleu contrairement à la veille.

Côté températures il fait seulement 12 degrés ce jeudi matin et le thermomètre ne dépassera pas les 22 degrés dans l'après-midi. Des valeurs toujours un peu juste pour la saison, surtout le matin, avant une légère augmentation des températures vendredi et plus nettement samedi et dimanche.