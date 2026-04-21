La chanteuse Bianca Costa en showcase à Lyon ce mercredi

Bianca Costa se produira ce mercredi 22 avril à la Fnac de Lyon Bellecour. L'occasion pour la chanteuse d'interpréter les titres de son premier album intitulé "Gringa".

Quand Lyon rime avec Brésil. La chanteuse Bianca Costa se produira en showcase à la Fnac Lyon Bellecour ce mercredi 22 avril à partir de 17 h 30. Sa performance sera suivie d'une séance de dédicaces. Elle défendra son premier album "Gringa", sorti en novembre dernier, où l'on peut retrouver les titres "Belle âme" en duo avec Aupinard, ou encore "Passe par chez moi" avec le prometteur Danyl.

Née au Brésil, puis ayant grandi en France, Bianca Costa associe la bossa-nova, genre musical typique de son pays de naissance, avec des sonorités trap plus modernes. Signée à 18 ans chez Parlophone, l'artiste s'est faite connaitre aux yeux du grand public avec son titre "Ounana", qui fait partie de la bande-son du jeu de football Fifa 23.

L'histoire entre Bianca Costa et la capitale des Gaules ne prendra pas fin à l'issue de son showcase puisque la chanteuse se produira également au Sucre, situé dans le 2e arrondissement, le 14 novembre prochain.

Lire aussi :