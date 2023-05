La CGT annonce un recours contre l'interdiction de manifester lundi

Un recours a été formulé contre l'interdiction de manifester dans certaines zones ce 8 mai lors de la venue d'Emmanuel Macron à Lyon. La CGT poursuit son appel au rassemblement et compte adapter le lieu selon les mesures.

La préfecture a annoncé l'interdiction de manifester lundi 8 mai entre 10h et 19h, dans un périmètre de sécurité bien défini à Lyon. Ce dimanche, la CGT indique dans un communiqué qu'"un référé est en cours contre cette interdiction". L'Union syndicale du Rhône et de la Métropole de Lyon précise la marche à suivre pour celles et ceux qui souhaitent se rassembler.

En cas de lever de l'interdiction, le rassemblement se fera au Parc Montluc, "pour commémorer l'héritage du CNR et dénoncer les attaques de Macron sur celui-ci, notamment le système de retraite", indiquent les signataires. En cas de maintien de l'interdiction, la CGT invite à se regrouper à l'intersection de la grande rue de la Guillotière et de l'avenue des frères Lumières, près du pont ferroviaire.