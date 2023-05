L'Olympique lyonnais affronte Montpellier cette après-midi

L'OL jouera à 17h05 contre le club montpelliérain au Groupama Stadium, pour la 34ème journée de L1 Uber Eats.

Les joueurs de Laurent Blanc retrouvent la pelouse du Groupama Stadium pour recevoir le Montpellier Hérault Sport club, à 17h05 pour la 34ème journée de L1 Uber Eats. L’Olympique lyonnais se rendra ensuite à Clermont-Ferrand dimanche 14 mai à 13 heures.

"On s'est bien préparé pour ce match, on a eu du temps, a indiqué l'entraîneur Laurent Blanc lors d'une conférence de presse, vendredi 5 mai. Nicolas Tagliafico est en reprise. Ce qui m'embête, ce sont surtout les suspendus comme Castello Lukeba et Corentin Tolisso… On est moins libres dans le jeu à domicile. On concède beaucoup d'occasions et on ne provoque pas assez la chance.”

L'équipe lyonnaise a dernièrement décroché la victoire en Alsace contre le RC Strasbourg (1-2), le 28 avril. Elle ambitionne aujourd'hui de relancer une série de succès avant les qualifications pour les championnats d'Europe.