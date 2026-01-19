La 5e édition du meeting indoor de Lyon se déroulera le 24 janvier 

220 athlètes sont attendus ce samedi 24 janvier la Halle Stéphane Diagana (9e arr.) pour la 5e édition du meeting Indoor de Lyon. Cette année, une épreuve de para-athlétisme sera introduite dans la compétition.

Le Meeting Indoor de Lyon (MIL) revient ce samedi 24 janvier à la Halle Stéphane Diagana, dans le 9e arrondissement. Organisée par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d’Athlétisme, en partenariat avec le club de Décines Meyzieu Athlétisme, cette 5e édition accueillera 220 athlètes, avec une "parité parfaite", pour des épreuves individuelles de demi-fond, sprint et sauts, mais également pour des épreuves de relais. Nouveauté cette année : une épreuve de para-athlétisme avec le 60 mètres Handisport Hommes sera introduite dans la compétition.

Devant près de 2 500 spectateurs, Sarah Madeleine, finaliste du 1 500 mètres aux Championnats du monde de Tokyo en septembre 2025, sera aussi l’un des moments forts de la journée. Elle tentera en effet de battre le record de France du 5 000 mètres féminin en salle. Inscrit au circuit Premium de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) et au circuit international World Athletics, le Meeting Indoor se classe aujourd’hui 4e meeting français, 10e européen et 19e mondial.

"Fière" de soutenir l’événement depuis sa création, la Ville de Lyon renouvelle son engagement en accordant une subvention de 50 000 euros aux organisateurs. Le rendez-vous est donné ce samedi de 14 heures à 17 heures.

Une journée porte ouvertes organisée mercredi

Mais avant les festivités, la municipalité organise ce mercredi 21 janvier une journée portes ouvertes de la Halle Diagana. Les visiteurs pourront ainsi découvrir les coulisses de l’équipement sportif et de participer à plusieurs activités gratuites : cours d’initiation à l’athlétisme pour les enfants de 6 à 12 ans, épreuves de courses, de lancers et de sauts, ou encore une marche (marche nordique possible avec des prêts de bâtons) au départ de la halle.

Au cours de cet après-midi, des places pour le Meeting Indoor seront également à gagner.

