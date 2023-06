En 2022, le festival Entre Rhône et Saône avait réuni entre 40 et 50 000 visiteurs. © Olivier Chassignole – Ville de Lyon

Pour la deuxième année de suite, le festival "Entre Rhône et Saône" se tiendra ce week end, du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet.

"Il prévoit de plonger Lyonnaises et Lyonnais dans une fête joyeuse et conviviale". Ce vendredi 30 juin débute la deuxième édition du festival "Entre Rhône et Saône" organisé par la mairie de Lyon. "Ce festival vibrant invite à renouer avec le patrimoine fluvial de notre ville grâce à sa multitude d'offres artistiques, sportives, inspirées de la nature et qui animeront nos espaces publics" détaille le maire de Lyon, Grégory Doucet, dans le programme du festival.

Des conférences, ateliers, balades, concerts ou encore spectacles en plein air seront organisés un peu partout dans la ville, de l'Ile Barbe au nord jusqu'à la confluence du Rhône et de la Saône. Trois guinguettes seront installées pour l'occasion à l'île Barbe, à la Guillotière et à la darse de Confluence. Un grand banquet aura lieu le samedi 1er juillet de 17h30 à 22h sur la pont de la Guillotière, coupé à la circulation pour l'occasion.

Comme l'année dernière, la Mâchecroute, ce monstre aquatique qui hantait jadis les Lyonnais lors des violentes crues du Rhône, sera de nouveau à l'honneur. L'œuvre représentant la créature, réalisée par l'architecte et artiste Jacques Rival, sera visible pendant les trois jours du festival sous le pont de la Guillotière. L'année dernière le festival avait accueilli entre 40 000 et 50 000 visiteurs.

Les effectifs de la police municipale renforcés

Dans un contexte tendu, et après deux nuit d'émeutes à Lyon et dans la métropole suite à la mort, mardi matin du jeune Nahel à Nanterre, la mairie s'est montrée rassurante sur la tenue du festival : "La situation est suivie heure par heure par les services de la Ville de Lyon et les élus en lien avec la Préfecture. Le Festival entre Rhône et Saône est maintenu à cette heure. Les effectifs de la police municipale seront renforcés sur le site des berges du Rhône et de la Guillotière ce vendredi soir".