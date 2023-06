Les travaux concernant la voie lyonnaise 2 vont débuter le 3 juillet sur le boulevard Stalingrad et le 10 juillet sur le boulevard Vivier Merle.

Attendez-vous à quelques difficultés de circulation à partir de la semaine prochaine boulevard Stalingrad puis boulevard Vivier Merle. Les travaux menés par la Métropole de Lyon concernant la voie lyonnaise numéro 2 vont débuter dès le 3 juillet. Cette deuxième voie lyonnaise reliera, à l'horizon 2026, Fontaines-sur-Saône et Saint-Priest, en passant par la Cité Internationale, le parc de la Tête d'Or, la gare Part-Dieu ou encore la Manufacture des Tabacs.

La première phase de travaux débute ainsi le 3 juillet sur le boulevard Stalingrad, sur la partie située entre le boulevard du 11 novembre 1918 et l'avenue Verguin. Ces travaux devraient s'achever d'ici la fin d'année. Une piste cyclable bidirectionnelle et un trottoir élargi, accueillant de la végétation, seront notamment installés.

La rue Waldeck-Rousseau également concernée

"Afin de permettre la bonne exécution des travaux, la voie de circulation de droite sur le boulevard Stalingrad sera condamnée dans le sens nord-sud entre le boulevard du 11 novembre 1918 et l’avenue de Verguin" explique le communiqué de presse.

La deuxième partie des travaux débutera le 10 juillet et concerne le boulevard Vivier Merle, dans le 3e arrondissement de Lyon, entre l'avenue Félix Faure et le cours Gambetta. Enfin, de septembre 2023 à mars 2024, plusieurs opérations auront lieu sur la rue Waldeck-Rousseau, dans le 6e, entraînant la réduction de la chaussée et la suppression de places de stationnement.