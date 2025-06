Une charte d'engagement LGBT+ de l'enseignement supérieur a été signée, mardi 24 juin, par l'université lumière Lyon 2.

Aux côtés d'une quinzaine d'établissements d'enseignement supérieur déjà signataires de la charge d'engagement LGBT+, l'université Lyon 2 a signé à son tour cette chartre de l'association l'Autre Cercle, mardi 24 juin.

"Nous réaffirmons notre engagement pour une université inclusive et respectueuse de toutes les identités"

Celle-ci a pour objectifs "de créer un environnement inclusif" pour l'ensemble des étudiants et personnels, de "veiller à une égalité de droit et de traitement quelle que soit l’orientation sexuelle ou l’identité de genre" ou encore de soutenir les étudiants et personnels victimes de propos ou d’actes discriminatoires.

"En signant cette charte, nous réaffirmons notre engagement pour une université inclusive et respectueuse de toutes les identités", souligne la présidente de l'université Isabelle von Bueltzingsloewen.

Un bilan du plan d'action engagé dans ce cadre par l'université Lyon 2 sera réalisé dans trois ans avec l'Autre Cercle, "en vue d'une renouvellement de signature", précise Charles-François Perrone, administrateur de la fédération nationale de l’Autre Cercle.

Lire aussi : Travaux annulés, postes gelés... Un déficit "jamais vu" à l'université Lumière Lyon 2 et à l'ENS