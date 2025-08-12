En raison d'un colis abandonné dans le tramway T1, une partie du quartier de la Part-Dieu était fermée ce mardi 12 août au matin.

Pagaille à la Part-Dieu ce mardi 12 août au matin. En raison d'un colis suspect découvert aux alentours de 8h dans le tramway T1, un périmètre de sécurité a été déployé dans une partie du quartier. Les lignes de bus C1, C2, C6, C9, C13 L70 et L38 et L25 ont dû être déviées le temps des opérations de déminage.

Selon une information du Progrès confirmée par la préfecture du Rhône, les démineurs sont intervenus aux alentours de 9h. L'opération est désormais terminée, le trafic reprend quant à lui tranquillement son cours.

