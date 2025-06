Du 15 au 19 septembre, la conférence annuelle de l'European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites se tiendra à Lyon.

Chaque année, l’European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAST) organise en collaboration avec Météo France, fournisseur national de services météorologiques et climatologiques, une conférence sur les satellites météorologiques. Elle accueille ainsi des participants du monde entier. Des défis mondiaux tel que le changement climatique, les prévisions météorologiques et la sécurité environnementale sont abordés lors de cet évènement.

A l’occasion de la conférence de cette année, 600 experts météorologiques sont attendus au Centre des Congrès de Lyon. Le thème discuté s’intitule : “De l’espace à la sécurité : l’observation de la Terre pour la préparation future aux conditions météorologiques et climatiques”. Le thème général, détaillent les organisateurs, met l’accent sur le rôle essentiel de la technologie satellitaire et de l’observation de la Terre pour relever les défis mondiaux liés aux prévisions météorologiques, au changement climatique et à la sécurité environnementale.

L’évènement s’organisera en huit sessions plénières et ateliers, pour que les participants partagent leurs expériences et leurs connaissances sur ce sujet aux défis immenses.

Poussière saharienne se déplaçant vers l'ouest au-dessus de l'océan Atlantique près des îles du Cap-Vert - vue depuis le satellite météorologique géostationnaire Meteosat-12 à 36 000 km au-dessus de la Terre.

Au programme : un aperçu des programmes nationaux et internationaux de satellites environnementaux, avec les agences opérationnelles de satellites et les institutions de recherche invitées à présenter leurs perspectives actuelles et futures en matière de programmes de satellites environnementaux, une conférence sur comment le paysage de prédiction évoluera avec les satellites de prédiction, un atelier sur l'approche prospective pour les cinq à vingt prochaines années, ou encore le rôle de l'exploitation des données satellitaires dans la prise de décision, en tant que moteur d'applications innovantes à toutes les échelles de temps, de la prévision météorologique à l'élaboration de plans d'action, d'objectifs et de stratégies d'adaptation et de résilience climatiques.

Six cent experts du monde entier son attendus à Lyon pour ce rendez-vous clé de la météorologie mondiale.