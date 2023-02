L'université Lyon 1 lance un projet d'hydrogène "vert"

En parallèle de la crise de l'énergie et de la hausse des prix du carburant, un projet est lancé à Lyon 1 pour imaginer des solutions.

"Elobio", c'est le projet lancé par l'université Claude Bernard Lyon 1 pour produire de l'hydrogène vert et des molécules à forte valeur ajoutée à partir de biomasse. Ce projet est coordonné par "l’Institut de recherches sur la catalyse et l’environnement de Lyon" et bénéficie d’un budget de presque 4M d'€ sur quatre ans alloué par le Conseil européen de l’innovation.

Sur le principe, l'hydrogène serait une solution pour limiter notre consommation d'énergies fossiles. Cependant, sa production nécessite, à ce jour, 95% de ces dernières. Le projet lancé à Lyon compte tester la biomasse et les énergies renouvelables pour en produire et ainsi créer un "hydrogène vert".

Lire aussi : Lyon 1 va former les experts des maladies infectieuses de demain

"Elobio" regroupe un consortium de chercheurs de trois laboratoires français du CNRS, de deux institutions allemandes, de deux universités espagnoles et d’un institut de recherche néerlandais. Cette alliance permet de confronter différentes compétences comme : la science des matériaux, l’électrocatalyse, le génie chimique, l’étude à l’échelle de l’atome, la modélisation à l’échelle macro jusqu’à l’analyse du cycle de vie des matériaux utilisés.