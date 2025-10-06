Un lundi entre nuages et soleil à Lyon, jusqu'à 17 degrés attendus

C'est une journée mitigée, alternant entre nuages et éclaircies qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 6 octobre.

Pour débuter cette nouvelle semaine, c'est une journée relativement lumineuse qui est prévue à Lyon. Après des nuages matinaux, le soleil devrait prendre le dessus en seconde partie de journée pour s'imposer jusqu'en soirée.

Côté températures, il fait seulement 7 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 17 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement fraiches pour la saison. Avant une légère augmentation des températures pour les journées de mardi et de mercredi.