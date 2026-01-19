L'OL poursuit sa série et revient à deux points du podium

La joie des joueurs de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 1-0 face à Marseille au Groupama Stadium le 1er septembre 2025 en Ligue 1. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'Olympique Lyonnais s'est imposé dimanche soir face à Brest (2-1), poursuivant sa magnifique série de victoires. Un nouveau succès qui lui permet de revenir à seulement deux points du podium.

Tout semble sourire à l'Olympique Lyonnais en 2026. Les joueurs de Paulo Fonseca ont remporté une sixième victoire consécutive toutes compétitions confondues et pris la quatrième place de la Ligue 1 après avoir logiquement battu Brest (2-1), réduit à dix dès la 19e minute de jeu, dimanche dans son Groupama Stadium en clôture de la 18e journée.

Les Lyonnais, qui fêtaient pour l'occasion le dixième anniversaire du stade inauguré le 9 janvier 2016 par une victoire sur Troyes (4-1), ont le podium en ligne de mire, à deux longueurs de Marseille (3e) pendant que les Brestois, privés sur le banc de leur entraîneur Eric Roy, malade, restent en milieu de tableau (11e).

L'exclusion précoce de Romain Del Castillo, malheureuse mais justifiée pour un geste plus maladroit qu'intentionnel sur l'Argentin Nicolas Tagliafico, a grandement facilité la tâche de l'OL pour maîtriser la rencontre mais les Rhodaniens auraient dû gagner plus largement. Malgré cet avantage numérique, Lyon, qui remporte son troisième succès de suite en championnat, a longtemps dominé sans être vraiment dangereux

Endrick une nouvelle fois décisif

Peu avant l'ouverture du score, le Brésilien Endrick avait échoué dans son duel avec le gardien Grégoire Coudert (39). Mais le Tchèque Pavel Sulc a réussi le sien après avoir été alerté par Afonso Moreira sur une contre attaque avant de marquer dans un angle très fermé (41).

Peu après, Coudert a sauvé son équipe sur un tir puissant d'Endrick (44) avant que ce dernier ne serve le Brésilien Vinicius Abner qui a donné une avance confortable à l'OL en logeant le ballon pleine lucarne dans le temps additionnel (2-0, 45+2).

Stérile, Lyon se fait peur

En seconde période, la domination des Lyonnais a été encore plus nette face à une formation bretonne totalement inoffensive à l'exception d'une occasion de Ludovic Ajorque qui a manqué le cadre de justesse (54) et du but inscrit à la 87e minute par Eric Dina Ebimbe après un coup franc bêtement concédé par Abner ramenant les Brestois à 2-1.

Ce dernier aurait même pu égaliser de la tête dans le temps additionnel. Sulc aurait aussi pu réaliser un doublé mais son but inscrit à la 63e minute a été annulé pour un hors-jeu préalable de Tanner Tessmann alors que ce dernier aurait pu porter le score à 3-0 sans l'intervention de Coudert qui s'est bien détendu sur le tir de l'Américain (71).

Au final, la seconde période a été assez ennuyeuse, disputée sur un rythme assez lent entre une équipe de l'OL dominatrice, qui s'est fait peur pour rien, et un adversaire regroupé en défense qui n'était pas loin d'arracher un point.

Cette rencontre est par ailleurs historique pour l'OL très longtemps réputé pour la qualité de son centre de formation : pour la première fois depuis 2011, le club rhodanien n'a aligné aucun joueur formé par son académie dans son onze de départ. Khalis Merah (19 ans) et Rémi Himbert (18 ans) sont néanmoins entrés en fin de partie.