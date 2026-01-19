Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance avalanches ce lundi 19 janvier 2026.

Les Alpes sont toujours concernées par une vigilance avalanches. Ce lundi 19 janvier, Météo France a une nouvelle fois placé les trois départements alpins d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches. Il s'agit de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Une vigilance qui sera valable pour toute la journée de ce lundi, soyez prudent si vous avez prévu de vous rendre sur les pistes en ce début de semaine.

A noter également que l'Ardèche est concernée ce lundi par une vigilance jaune crues.