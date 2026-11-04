Sécheresse : une rallonge de 850 000 euros pour les jeunes agriculteurs de Saône-et-Loire

Le "fonds de réarmement" du plan CASI s’élargit en Saône-et-Loire. Une enveloppe supplémentaire d’environ 850 000 € doit permettre d’aider les agriculteurs récemment installés qui n’avaient rien reçu lors de la première distribution. Les dossiers sont à déposer avant le 13 novembre.

Après un été marqué par la sécheresse et les canicules, l’État élargit son soutien aux exploitations de Saône-et-Loire. Mercredi 4 novembre, la préfecture de Saône-et-Loire annonce que le département devrait recevoir une enveloppe complémentaire d’environ 850 000 euros au titre du "fonds de réarmement. Ce fonds correspond à la mesure 7 du plan CASI (Climat, Adaptation, Sécheresse, Incendie) et vise les exploitations les plus fragilisées par les épisodes climatiques de 2026.

Deux nouveaux publics éligibles

La décision a été prise à l’issue de la cellule départementale sécheresse, réunie le lundi 2 novembre. Le préfet a choisi d’ouvrir le dispositif aux agriculteurs récemment installés qui n’entraient pas dans les critères de la première enveloppe. Le premier public concerné regroupe les jeunes agriculteurs installés en 2026, dans le cadre du parcours de professionnalisation et bénéficiaires de la dotation jeunes agriculteurs (DJA). Ils toucheront le même forfait, environ 3 900 euros, que les jeunes installés entre 2021 et 2025 déjà aidés lors de la première vague. Le second public rassemble les agriculteurs installés sans DJA entre 2021 et 2026. Pour être éligibles, ils doivent avoir moins de 50 ans au 2 novembre 2026 et exercer leur activité agricole à titre principal.

Un calendrier serré

Les candidats ont peu de temps. Les demandes doivent être déposées en ligne au plus tard vendredi 13 novembre 2026. La direction départementale des territoires (DDT) de Saône-et-Loire préviendra individuellement les agriculteurs concernés par courriel et par SMS.

Cette rallonge s’ajoute aux autres volets du plan CASI. Présenté le 4 septembre par la ministre de l’Agriculture Annie Genevard, après une sécheresse estivale exceptionnelle, le plan national dépasse le milliard d’euros. Il prévoit notamment 400 millions d’euros au titre de l’indemnisation de solidarité nationale le dégel de 235 millions de crédits du ministère et environ 330 millions de dégrèvements de taxe foncière. Il pérennise aussi les cellules départementales sécheresse avec un référent désigné auprès de chaque préfet.

Le plan a également relevé le taux des avances de la Politique agricole commune (PAC). En Saône-et-Loire, ces avances ont été versées les 16, 19 et 20 octobre derniers. Elles représentent 108,24 millions d’euros et bénéficient à 99,36 % des demandeurs. Le taux appliqué aux aides du premier pilier est passé de 70% à 75%, le maximum autorisé par Bruxelles ,et l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) reste avancée à 85%. Cette mesure améliore la trésorerie des exploitations en accélérant les versements mais elle n’augmente pas le montant total des aides européennes.

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