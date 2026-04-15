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Mahdieh Esfandiari
Le procès d’une Iranienne de 39 ans, ancienne étudiante à l’université Lyon 2, s’est ouvert à Paris pour « apologie du terrorisme ».

L'Iranienne arrêtée à Villeurbanne est de retour dans son pays, quelques jours après la libération de Kohler et Paris

  • par V.G.

    • L'Iranienne arrêtée à Villeurbanne en 2025 est rentrée en Iran. Une libération, quelques jours seulement après le retour en France de Cécile Kohler et de Jacques Paris qui confirme le lien entre les deux affaires.

    Mahdieh Esfandiari, une Iranienne qui était détenue en France après avoir été condamnée notamment pour apologie du terrorisme, est rentrée en Iran, a rapporté mercredi la télévision d'Etat. Son retour survient après celui, en France la semaine dernière, de Cécile Kohler et de Jacques Paris, qui avaient été emprisonnés puis assignés à résidence à Téhéran pendant près de quatre ans pour des accusations d'espionnage.

    A lire aussi : La libération de Cécile Kohler et Jacques Paris est-elle liée à l'arrestation d'une Iranienne à Villeurbanne ?

    Arrêtée en février 2025, Mahdieh Esfandiari , "est rentrée en Iran", a annoncé la télévision d'Etat iranienne qui l'a qualifiée de "militante pour les droits des Palestiniens". Née en Iran et arrivée en France en 2018, où elle travaillait en tant que traductrice après avoir été diplômée à Lyon, elle avait été condamnée à quatre ans d'emprisonnement dont un ferme.

    La justice française l'accusait d'avoir alimenté en publications les comptes de l'organisation Axe de la Résistance en 2023 et 2024, notamment sur les plateformes Telegram, X, Twitch et YouTube. Ces publications ont notamment fait l'apologie de l'attaque menée par le mouvement palestinien Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, incitant à des actes de "terrorisme" et injuriant la communauté juive.

    Quelques heures après l'annonce de la sortie d'Iran des deux Français, son assignation à résidence avait été levée. Le pouvoir iranien avait évoqué ces derniers mois un échange de détenus, jamais confirmé par Paris.

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