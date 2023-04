L'immobilier de Lyon en bref

Tout ce qu'il faut savoir sur l'immobilier de Lyon et du Grand Lyon en un coup d'oeil.

Bail réel solidaire : "On vient de dépasser les 1000 BRS depuis 2020" (vidéo)

93 logements à Vaulx-en-Velin

Le promoteur Cogedim a remporté la consultation portant sur l’îlot G2-2 de la Zac Hôtel de Ville à Vaulx-en-Velin, sur un terrain appartenant à la Métropole de Lyon. Au total, 93 logements, dont 80 % en accession à la propriété et “20 % à destination d’investisseurs solidaires et responsables en partenariat avec le réseau Gestia Solidaire”, explique Matthieu Mayer, le directeur régional de Cogedim. De plus, le programme comprend 840 m2 de surface pour des locaux de service et/ou d’artisanat.

Immobilier : "Le ticket d'entrée pour un T3 est à 180 000 euros à Décines"

45 000 euros d’amende pour le patron d’Alila L’annonce a été faite ce mois de mars : le conseil des prud’hommes de Lyon a condamné le promoteur lyonnais Hervé Legros pour harcèlement moral. Le président d’Alila a déclaré interjeter appel de cette première décision. Pour mémoire, en octobre 2022, une information judiciaire avait été ouverte contre le promoteur immobilier lyonnais. L’enquête visait des faits de harcèlement moral et abus de biens sociaux. Placé en garde à vue le 16 janvier puis libéré sans poursuites, le dirigeant, dont l’entreprise est spécialisée dans les logements sociaux, a été condamné à verser 45 000 euros d’amende à son ancien assistant personnel qui l’accusait. Immobilier : "On trouve des maisons à 250 000 euros à Meyzieu" (vidéo)

Le CIEL est de retour à Lyon

Le salon CIEL, dédié à l’immobilier d’entreprise, revient les 7 et 8 juin 2023 à Lyon au palais de la Bourse. Organisé par la chambre de commerce et d’industrie de Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, il réunit près de quatre-vingts acteurs de la région en immobilier d’entreprise, autour de douze conférences et ateliers. L’événement s’adresse notamment aux personnes recherchant un local, un commerce, un entrepôt ou des bureaux. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site de l’événement et elles sont gratuites.

Immobilier à Bron : "Un T3 vaut entre 210 000 et 250 000 euros" (vidéo)

1 330 m2 de bureaux à Confluence

C’est l’ouverture de l’opération Zadiga-Cité après vingt et un mois de chantier. Ce site de 1 330 m² dans la partie sud de la Presqu’île de Lyon est destiné à devenir à la fois un lieu de rencontres et un espace de travail. Le groupe lyonnais Scipag avait investi 5,4 millions d’euros pour réaliser ce bâtiment dans une ancienne halle du marché-gare. Le lieu propose quatre ensembles de bureaux pouvant accueillir soixante-quinze personnes. Parmi les futurs occupants : le groupe Scipag et sa filiale JMG Partners, l’Atelier Thierry Roche & Associés et l’agence Esprit des Sens.

Immobilier : "270 000 euros pour un 60 m2 à Caluire-et-Cuire" (vidéo)

Lyon, 1re métropole de France en investissement de bureaux

Le spécialiste de l’immobilier d’entreprise JLL a publié les chiffres des bureaux et des investissements pour les régions de France. Selon lui, le marché des bureaux de Lyon se hisse encore une fois à la première place des métropoles qui attirent le plus d’investissement hors Paris, avec près de 1,7 milliard d’euros placés sur le territoire. C’est une hausse de 11 % sur un an. “L’activité lyonnaise a connu une fin d’année particulièrement dynamique en grande partie liée aux cessions de Vefa sur le segment des bureaux (‘M-Lyon’, ‘Odessa’)”, avancent les experts de JLL.

Immobilier à Saint-Priest : "Il y a énormément de programmes neufs dans le centre-ville" (vidéo)

Alliade Habitat fait le point

Après une année 2022 marquée par l’augmentation des coûts des travaux et une rareté accrue du foncier, le bailleur social lyonnais Alliade Habitat maintient un objectif de 1 900 logements produits pour 2023 en Auvergne-Rhône-Alpes. Le premier bailleur de la région était parvenu à produire 1 806 logements, dont 900 dans la métropole de Lyon, en 2022 dans “une conjoncture difficile pour les acteurs du BTP”, détaille un communiqué de presse. Alliade Habitat s’engage à ce que 35 % des logements produits en 2023 soient conformes aux paliers 2025 des normes environnementales, puis 50 % en 2024.

Immobilier : "On peut bien vivre à Vaulx-en-Velin" (vidéo)

