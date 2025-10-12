Actualité
Photo d’illustration, hippodrome de Parilly

L'hippodrome de Parilly ouvre gratuitement ses portes au public le 19 octobre

  • par Loane Carpano

    • Courses hippiques, baptême à poney, visite de coulisse... Dimanche 19 octobre, l'hippodrome de Parilly ouvrira gratuitement ses portes au public.

    Bon plan du week-end. Dimanche 19 octobre, l'hippodrome de Parilly organise une grande journée portes ouvertes. Pour l'occasion l'accès au site sera gratuit tout au long de la journée.

    Au programme : des courses hippiques bien sûr, mais aussi, un marché d'artisans et de producteurs locaux, un village équin et des animations autour des courses, dont, des tours en voiture suiveuse, des visites de coulisses et des baptêmes à poney.

    Un brunch payant sera également proposé sur réservation le midi.

