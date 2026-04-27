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Météo Lyon ciel bleu nuages
© Tim Douet

Météo : entre soleil et orages, à Lyon, l'instabilité est de retour cette semaine

  • par Romain Balme

    • Cette semaine sera placée sous le signe du contraste à Lyon. Les nuages et la pluie font leur retour, cohabitant avec un temps ensoleillé.

    Le soleil a-t-il fait son temps sur la capitale des Gaules ? Après deux semaines au beau fixe, celle-ci sera, à priori, placé sous le signe... des nuages, et même de la pluie. Si ce lundi nous réserve encore de belles éclaircies avec des températures grimpant jusqu'à 25 degrés, dès demain la pluie est de retour. L'instabilité fait son retour avec un risque d'averses pouvant prendre un caractère orageux l'après-midi.

    Le reste de la semaine sera plutôt ensoleillé, avec quelques nuages... Jusqu'à dimanche. L'après-midi, de la pluie est attendue avec des rafales de vent estimées à 50 km/h, et même des risques d'orage en fin de journée. Des prévisions à prendre avec précaution, l'indice de confiance restant faible.

    Côté température, pas de changement considérable. Le mercure reste largement au-dessus des normales de saison, avec des valeurs oscillant entre +3 °C et +6 °C ce lundi.

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