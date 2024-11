Le nouveau campus flambant neuf de l'école de commerce et de management a été inauguré, vendredi 21 novembre, dans le quartier de Gerland, à Lyon.

Une nouvelle ère s'ouvre pour l'EM Lyon. Le nouveau campus de l'école de commerce et de management, qui regroupe les anciens d’Ecully et de Saint-Etienne, a été inauguré dans le quartier de Gerland à Lyon (7e arr.), ce vendredi 21 novembre. Avec 30 000 m2 basés sur les anciens terrains industriels de Nexans, dont 7 000 m2 d'espaces collaboratifs et 1 600 m2 dédiés à la vie associative, ce nouveau campus de l'école privée d'enseignement supérieur se veut "responsable, connecté et ouvert sur la cité".

Les 30 000 m2 du campus ont connu leur première rentrée cette année. @Emlyon

Lire aussi : Le campus numérique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes poursuit sa mue

150 millions d'euros ont donc été investis pour ce nouveau lieu. Environ 9 000 m2 d'espaces verts et 500 panneaux solaires sur le toit ont été installés pour respecter les nouveaux enjeux sociaux et environnementaux. Aussi, une bibliothèque de près de 750m2 pour les étudiants et enseignants a été créée. Le campus dispose aussi de 97 salles de cours connectées et d'espaces modulables pour adapter le campus aux différents besoins. "Un cadre de travail innovant, moderne et connecté à la cité et au monde", se réjouit Isabelle Huault, directrice générale emlyon.

Fondée en 1872, l'EM Lyon business school accueille ainsi 9 050 étudiants de 130 nationalités différentes sur quatre campus dans le monde (Lyon, Shanghai, Paris et Mumbai). Le nouveau campus lyonnais peut accueillir un maximum de 7 500 étudiants.

Lire aussi : L'EM Lyon intègre le top 10 mondial des business schools