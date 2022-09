L'EM Lyon intègre le top 10 mondial des business schools

Le 12 septembre, le Financial Times a publié son classement des meilleurs Masters en management dans le monde. L'emlyon intègre le top 10 mondial des business schools (9e) en progressant de 12 rangs.

L'emlyon dans le top 10 mondial des meilleurs masters en management.

Pour établir son classement, le Financial Times s’appuie sur 16 critères, dont les salaires, les augmentations de salaires, l'expérience de travail à l'étranger, l'avancement de carrière, le rang de mobilité internationale, etc.

Cette nouvelle reconnaissance internationale intervient quelques semaines après la publication d'un autre classement mondial de référence : le Shanghai Ranking 2022 (Global Ranking by Academic Subjects). Dans ce classement académique, l'emlyon business school est classée 2e école française en management, ex-æquo aux côtés d'HEC, dans la tranche 76-100e (sur 500 institutions internationales).

"Depuis 2020, explique Isabelle Huault, directrice générale de l'emlyon, l'école n'a cessé de progresser chaque année dans le classement Masters in Management du Financial Times. Cette progression est le fruit d‘un plan stratégique pertinent et d'une forte mobilisation des équipes administratives et académiques d'emlyon pour délivrer un master en management à la hauteur des attentes des étudiantes et des étudiants. Je félicite également l'ensemble des diplômés pour leurs brillants parcours professionnels et les remercie d'être nos fiers ambassadeurs à travers le monde."

Lire aussi : EM Lyon : la direction dévoile ses ambitions et sa stratégie