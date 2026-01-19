Aulas et Doucet devant la justice ce mardi dans leur procès en diffamation

À quelques mois des municipales de 2026, le tribunal correctionnel de Lyon doit rendre, ce mardi 20 janvier, la décision dans le procès entre Jean-Michel Aulas et Rue89 Lyon.

Le tribunal correctionnel de Lyon rend ce mardi son verdict dans le procès en diffamation intenté par Jean-Michel Aulas contre le média indépendant Rue89 Lyon. En cause, une enquête publiée en octobre 2023 sur le montage financier de la holding familiale Holnest et des investissements aux États-Unis, que l’ancien président de l’OL — aujourd’hui candidat à la mairie de Lyon — jugeait diffamatoires. Les journalistes mis en cause, Pierre Lemerle et Moran Kerinec, ont dénoncé une "procédure bâillon" et demandé la condamnation des Aulas pour procédure abusive, affirmant n’avoir fait que s’appuyer sur des données publiques et poser des questions d’intérêt général.

Hasard du calendrier, ce même jour, le site Lyon People comparaît devant la 6e chambre presse, poursuivi pour diffamation par Grégory Doucet et Bruno Bernard. Les élus écologistes reprochent au média un article leur imputant une responsabilité directe dans un accident mortel survenu à Lyon en février dernier, après des aménagements de voirie.