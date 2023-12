Exo-expert, l'entreprise lyonnaise qui allie drone et agriculture

Exo-expert, start-up installée à Ecully, propose aux agriculteurs des solutions pour optimiser leurs parcelles en les cartographiant avec un drone. Déjà plus de 400 exploitants font confiance à l'entreprise lyonnaise.

Et si la prochaine révolution agricole passait par les airs et les nouvelles technologies ? C'est en tout cas le pari d'Exo-expert. Cette entreprise lyonnaise créée par quatre ingénieurs de l'INSA Lyon et de l'Institut Agro Dijon propose depuis deux ans aux agriculteurs de toute la France une solution pour leur permettre d'optimiser au mieux leurs parcelles et pour réduire leur utilisation d'engrais azoté. Grâce à un survol de quelques minutes seulement, Exo-expert fournit une cartographie très précise de la parcelle, permettant ensuite à l'agriculteur de mieux envisager les solutions pour améliorer le rendement de ses cultures.

Un service beaucoup plus précis que par satellite

Ce mercredi matin, c'est à Quincieux, au nord du département du Rhône que Timothée Craig et Alan Usseglio, deux des quatre cofondateurs de l'entreprise, présentent leur solution au dessus d'un champ de colza. "La caméra embarquée sur le drone permet de filmer et prendre des photos mais capte aussi des rayonnements invisible à l'œil nue comme les infrarouges, qui vont nous renseigner sur la nature du sol, sur les conditions de culture" explique Timothée Craig au moment de faire décoller le drone. A ses côtés, Cyrille Fiard, propriétaire de la parcelle survolée, observe le ballet aérien de l'engin au-dessus de son champ de colza.

A lire aussi : Digital farming : la 4e révolution agricole

"Ça fait plus de 10 ans que j'utilisais des solutions de ce type via des images satellites, mais le drone c'est beaucoup plus précis et le service proposé par Exo-expert est très complet" avoue l'agriculteur qui possède 45 hectares sur la commune de Quincieux. Et pour rien au monde Cyrille Fiard se passerait aujourd'hui de l'entreprise Exo-expert avec laquelle il travaille depuis deux ans. "Le drone, ça va être la prochaine révolution agricole dans les prochaines années" anticipe-t-il.

Cyrille Fiard, propriétaire de la parcelle survolée par Exo-expert. (@Vincent Guiraud)

Entre 12 et 15 euros par hectare

"Et puis financièrement, c'est très rentable pour moi" poursuit Cyrille Fiard. Le service, proposé à 12 euros de l'hectare en colza et environ 15 euros de l'hectare en culture de blé, peut faire économiser plusieurs centaines d'euros aux agriculteurs. "Pour un prix dérisoire on a accès à une agriculture de précision" s'émerveille l'exploitant agricole, par ailleurs chef d'entreprise. "Le drone permet d'observer des choses qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, comme la disparité qu'il peut y avoir au sein d'une même parcelle en termes de rendement et de besoin en engrais".

"Dans un cas comme le mien, depuis que Exo-expert passe sur mes parcelles, ça m'a permis d'économiser entre 50 et 100 euros par hectare rien qu'en azote" détaille l'agriculteur. Cet engrais qui peut être utilisé sous forme liquide ou en granulé, est utilisé dans la grande majorité des cultures. Il a pour but d'activer la croissance des plantes et d'en favoriser sa pousse et son développement. "Chez certains exploitants, on a fait baisser leur consommation d'azote jusqu'à 70%" reprend Alan Usseglio, l'un des quatre fondateurs d'Exo-expert. "Mais lorsque qu'on va voir un agriculteur qui à l'habitude de mettre 180 kilos d'azote par hectare sur ses cultures, qu'on cartographie sa parcelle et qu'on lui dit qu'avec 50 kilos par hectare ce serait suffisant et qu'il aurait le même rendement, il faut faire un gros travail d'accompagnement derrière. Parfois, ils nous demandent si on ne s'est pas trompé quelque part dans nos calculs" raconte l'ingénieur agronome.

"Mais très souvent, après un temps d'adaptation nécessaire pour que l'agriculteur nous fasse confiance, il se rend compte que ce n'est que bénéfique car notre plan de gestion et de répartition de l'azote qu'on lui fournit va lui permettre d'économiser de l'argent sans impact sur son rendement".

40 000 hectares survolés chaque année

Biberonnée dans la cellule innovation de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, l'entreprise, lancée en indépendante il y a deux ans à peine, propose aujourd'hui ce service sur les champs de céréales (blé et orge) et sur le colza. Basée à Ecully, la startup lyonnaise emploie deux personnes (en plus des 4 fondateurs) et revendique entre 400 et 600 agriculteurs parmi leur client, pour un total de 40 000 hectares, dont 16 000 en Rhône Alpes, survolés chaque année dans toute la France par les drones d'Exo-expert. "On embauche jusqu'à 37 télépilote de drone sur des périodes bien précises pour effectuer les survols" complète Alan Usseglio.

Alan Usseglio (à droite) et Timothée Craig (au centre) présentent leur solution à un agriculteur. (@Vincent Guiraud)

La réglementation autour de l'utilisation d'engrais azotés en France étant de plus en plus restrictive, les solutions proposées par Exo-expert permettent également aux agriculteurs d'avoir un cadre réglementaire à faire valoir en cas de contrôle. "En plus de la carte de leur parcelle, on leur fournit un rapport détaillé et un rapport réglementaire qui dit combien telle ou telle parcelle a besoin d' engrais" expose Timothée Craig. En cas de contrôle par les autorités, l'agriculteur a un document à faire valoir pour justifier de l'utilisation d'une quantité bien précise d'azote dans son champ.

La haute technologie au service de l'agriculture, qui ne cesse de faire des émules en France. Et qui pourrait bien révolutionner ce secteur d'activité dans les prochaines années.