L'athlète lyonnaise Angelina Lanza, sixième à la longueur

Pas de médaille pour Angelina Lanza qui disputait ce dimanche les championnats du monde de para-athlétisme au Stade Charléty de Paris.

L'athlète, double médaillée d'or aux championnats d'Europe, a dû se contenter d'une sixième place lors de la finale de saut en longueur catégorie T47 (déséquilibre dû à l'atteinte d'un côté du corps).

Avec son premier et seul essais mesuré à 5,25 m, elle se place à près d'un mètre derrière l'Équatorienne Kira Rodriguez et son record du monde à 6,23 m. "J'ai la joie d'avoir fait ce concours devant le public, mais aussi de la frustration de mordre mes essais. Ça manque de réglage, ce sont des sauts où j'étais capable d'aller plus loin et de grappiller des places. J'ai encore du travail pour l'année prochaine" confie-t-elle à l'Équipe