En pleine crise du logement dans l’agglomération lyonnaise, la métropole actionne l’usufruit locatif social (ULS) pour permettre la création de nouveaux logements sociaux.

L’usufruit locatif social est un modèle de démembrement de la propriété. Il sépare la nue-propriété, le fait de posséder un bien et l’usufruit, le fait de pouvoir utiliser un bien (l’occuper par exemple) et percevoir des revenus issus de ce bien (comme des loyers). L’ULS permet à des investisseurs d’acquierir la nue-propriété d’un bien à un prix décoté, tandis que son usufruit est cédé à un bailleur institutionnel. Après une durée de 15 à 20 ans, l’investisseur récupère la pleine propriété du bien, la nue-propriété et l’usufruit, et d’en disposer comme bon lui semble.

C’est notamment grâce à la mise d’une opération d’usufruit locatif social entre Lyon Métropole habitat (bailleur social), Les Nouveaux Constructeurs (promoteur) et Tonus Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) que le programme immobilier du 191 rue Salengro à Villeurbanne va pouvoir perdurer.

Conçu par le cabinet d’architecte Agrega, le projet compte 30 logements de 2 à 5 pièces. Le bailleur social avait fait l’acquisition de 8 de ces logements lors du montage initial. Avec la signature d’une opération en ULS avec Tonus Territoires et les Nouveaux constructeurs, Lyon Métropole Habitat achète en plus l’usufruit locatif de 14 logements à destination de Prêt Locatif Social et 13 parkings en sous-sols pour une durée de 20 ans.

