Des balades en triporteur pour lutter contre l'isolement des seniors à Lyon

L'association "A Vélo sans âge" propose des balades en triporteur à destination des personnes âgées. Xavier Salce, co-responsable de l'antenne lyonnaise aux côtés de sa compagne Céline, était l'invité de l'émission "6 minutes chrono" sur Lyon Capitale pour présenter cette initiative citoyenne.

Fondée sur une idée simple, l'association organise des sorties permettant de mettre en avant des moments de convivialité. "Notre objectif est clair : leur offrir des promenades. Nous partons ensemble avec un triporteur pour partager des souvenirs, échanger et faire connaissance", explique Xavier Salce.

Un vélo pour retisser des liens

L'association n'a pas pour vocation d'assurer des déplacements utilitaires : "Il ne s'agit pas de les emmener chez le médecin, mais de les aider à retrouver leur place dans la société, en parcourant la ville et en recréant du lien social." Certaines balades sont l'occasion pour les participants d'évoquer des souvenirs : "Les témoignages sont souvent très émouvants. Certaines personnes nous racontent leur vie, d'autres revivent des souvenirs en revisitant certains lieux."

Un appel aux bénévoles

Avec une équipe de plus de 100 bénévoles en 2024, "A Vélo sans âge" continue de chercher des pilotes de triporteurs pour répondre à la demande. "Plus nous avons de bénévoles, plus nous pouvons répartir les actions sans qu'elles deviennent chronophages", précise Xavier Salce. Accessible dès 16 ans, le bénévolat attire des profils variés, des étudiants aux retraités, le plus âgé des pilotes ayant 77 ans.

Des balades adaptées toute l'année

Les triporteurs, équipés d'une assistance électrique, permettent d'affronter la plupart des reliefs lyonnais, sauf la colline de Fourvière jugée trop escarpée. Les sorties ont lieu toute l'année, adaptées aux conditions météorologiques : "En hiver, les sorties sont plus courtes, et en période de canicule, nous privilégions des itinéraires ombragés."

L'association continue de s'étendre avec des antennes à Sainte-Foy, Tassin, La Tour de Salvagny et bientôt une nouvelle implantation.

La retranscription complète de l'émission avec Xavier Salce :

Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission "6 minutes chrono", le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous allons parler d'une initiative étonnante en direction des personnes âgées. Il s'agit de l'association "A vélo sans âge" et, pour en parler, nous recevons Xavier Salce, co-responsable de l'antenne lyonnaise d'A vélo sans âge avec sa compagne. Bonjour Xavier Salce. Merci d'être venu sur notre plateau. Nous allons entrer dans le vif du sujet : pouvez-vous nous présenter votre association, son fonctionnement et son concept ?

Oui, bien sûr. "A vélo sans âge" est une association orientée vers les personnes âgées. Notre objectif est très simple : leur offrir des promenades. Nous partons ensemble avec un triporteur pour partager des souvenirs, échanger et faire connaissance.

C'est une sortie en vélo qui est en fait un prétexte pour discuter et passer un bon moment avec la personne que vous accompagnez.

Tout à fait. Il ne s'agit pas de déplacements utilitaires, nous ne les emmenons pas chez le médecin, par exemple. L'objectif est de les aider à retrouver leur place dans la société, en retournant dans les parcs, en parcourant la ville et en recréant du lien social.

Recherchez-vous actuellement des bénévoles ? Avez-vous un appel à lancer ? Il est important de préciser qu'il s'agit de bénévoles et non de salariés. Qui peut venir vous aider ?

Oui, bien sûr. Nous sommes toujours en recherche de bénévoles, même si nous avons eu la chance en 2024 d'avoir une équipe formidable. Nous étions 100 en fin d'année et déjà plus de 50 sont de nouveau adhérents. Nous recherchons particulièrement des pilotes de triporteurs. Plus nous avons de bénévoles, plus nous pouvons répartir les actions sans qu'elles deviennent chronophages.

Pour nous rejoindre, il faut avoir au moins 16 ans. Certains étudiants nous rejoignent d'ailleurs dans le cadre de leur cursus scolaire. Il n'y a pas de limite d'âge, notre pilote le plus âgé a 77 ans !

Les sorties se font en triporteur. Or, Lyon a quelques collines. Comment gérez-vous cela ? Vos vélos sont-ils équipés pour supporter un certain poids ?

Nos vélos sont des VAE, des vélos à assistance électrique. Ils ont un moteur offrant une poussée de 85 Nm, ce qui permet de monter la plupart des collines. La seule exception est Fourvière : nous avons fait des essais, mais la pente est trop rude et la descente trop risquée avec un vélo chargé de 250 kilos. En revanche, à la Croix-Rousse, nous avons une équipe locale qui gère bien le terrain.

Quels retours recevez-vous des personnes que vous accompagnez ?

Les témoignages sont souvent très émouvants. Certaines personnes nous racontent leur vie, d'autres revivent des souvenirs en revisitant certains lieux. Il y a un vrai bienfait thérapeutique. Sortir, respirer l'air frais, être en mouvement, tout cela contribue à leur bien-être.

Comment avez-vous découvert cette association avec votre compagne ? Vous avez pris la direction de l'antenne lyonnaise en 2020, c'est bien cela ?

Oui. C'est une idée de ma compagne, Céline. En parcourant les réseaux sociaux, elle a découvert une association anglaise proposant ce concept. En approfondissant ses recherches, elle a découvert que ce mouvement existait à l'international sous le nom "Cycling Without Age" et qu'il était déjà présent en France depuis 2015. Nous avons lancé l'antenne lyonnaise en 2020, juste après le confinement.

Les sorties ont-elles lieu toute l'année, même en hiver ?

Oui, nous sortons toute l'année, sauf en cas de pluie. En hiver, nous adaptons les sorties : elles sont plus courtes, les personnes sont bien couvertes. En période de canicule, nous choisissons des itinéraires ombragés.

Ce n'est pas une sortie sportive, il faut le préciser. C'est un moment de convivialité. Parfois, vous faites des pauses ?

Oui, selon les envies et les besoins des passagers. Certains vivent en EHPAD, donc nous devons respecter certaines règles. D'autres sont autonomes et peuvent s'arrêter pour boire un thé ou partager une glace.

Tout est donc très encadré. Pour finir, y a-t-il d'autres antennes dans la métropole lyonnaise ?

Oui, nous avons essaimé autour de Lyon. Sainte-Foy a ouvert l'année dernière, Tassin et La Tour de Salvagny il y a deux ou trois ans. Une nouvelle antenne est en préparation, mais je garde la surprise !

Nous vous suivrons avec intérêt. Merci beaucoup Xavier Salce d'être venu nous présenter "A vélo sans âge". Pour en savoir plus, rendez-vous sur lyoncapitale.fr. À très bientôt !