Julien Manzoni, directeur du centre culturel et sportif Léo Lagrange, organisateur du festival BDécines, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

C'est le festival BD de l'Est lyonnais. 2 000 visiteurs sont attendus les samedi 17 et dimanche 18 mai prochains au Toboggan, salle de spectacles phare de Décines.

Pour cette 24e édition, une quarantaine d'auteurs de tous types (BD de genre, jeunesse, comics, mangas) sont attendus avec, pour invité d'honneur avec, pour invité d'honneur, Christophe Cazenove, auteur de Les Sisters, la série aux 7 millions d'exemplaires vendus, poids-lourds de la BD jeunesse en France.

En un peu plus de 15 ans,, l'ensemble des bandes dessinées et romans des Sisters s'est écoulé à plus de 7 millions d'exemplaires en France. (DR)



Triplement de la fréquentation d'ici 3 ans

Le festival BDécines ne compte pas en rester là. "Nous avons une ambition d’aller plus loin, explique Julien Manzoni, directeur du Centre culturel et sportif Léo Lagrange, organisateur de l'événement. Nous sommes dans une phase de développement du salon, donc nous nous donnons les moyens en termes de communication, en termes de plateau artistique aussi. Moi, j’ai un objectif entre 4 000 et 5 000 visiteurs au bout de trois ans. L’idée, c’est de rejoindre un petit peu les standards de ce qui se fait dans la région : Brignais avec La Bulle d’Or, Chambéry BD. "

Programme du Festival BDécines 2025

JOUR 1 SAMEDI 17 MAI Ouverture au public 10h

10h30 : Ateliers créatifs avec Isabelle Maroger à la médiathèque I sur inscription

11h : Remise des prix " Bonnes Mines "

sous la présidence de Christophe Cazenove

14h : Spectacle joutes dessinées

I scène Toboggan - salle de spectacle

15h : Visite exposition médiathèque Isabelle Maroger I commentée par l’auteur.e

15h15 : Atelier dessin avec Philippe Brocard I salle de spectacle

16h : Tirage de la tombola BD éducative

17h : Spectacle Peter Pan

I scène Toboggan - salle de spectacle

18h15 : Diffusion des films d’animation des enfants I scène Toboggan - salle de spectacle

19h Fermeture des portes

JOUR 2 DIMANCHE 18 MAI Ouverture au public 10h

10h30 : Diffusion des films d’animation des enfants

I scène Toboggan - salle de spectacle

11h30 : Remise du Prix Public et du Prix des 100 ans

avec le comité de jumelage

14h00 : Spectacle joutes dessinées

I scène Toboggan - salle de spectacle

15h : Atelier dessin avec Philippe Brocard I salle de spectacle

15h15 : Tirage de la tombola Prix du Public 15h15

16h : Spectacle Karinka et Laureline " Piver-Luisant "

I scène Toboggan - salle de spectacle

18h : Clôture du festival

Listes des auteurs du Festival BDécines 2025

· Annequin Serge

· Arnoux Sylvie

·Bayol Oz

· Boutry Corinne

· Brocard Philippe

· Castres Bastien

·Cazenove Christophe

· Della Scala Veronica

· Domas

· Garnier Marie

· Gaston

· Gautier Jerome

· Giner-Belmonte Antoine

· Helene Marie

· Herjia

· Janer Nathalie· Joubert Vincent

· Jouvray Tam – samedi · Karinka

· Larbier Philippe

· Laureline G.

· Lolivrel Alexandra· Made Yann

· Mansour Fred

· Maroger Isabelle – samedi

· Mertz Camille – samedi

· Mignet Mikael

· Miya – samedi

· Mussier Cecile – dimanche

· Pisapia Cyrielle

· Pica

· Python Isa

· Quenton Anne

· Rodrigue Michel

· Samboyy

· SeL

· Solen – portraitiste

· Tezwin

· Tcherkezian Thomas · Vasquez Pablo

· Walter Robin

· Zoeli

· Zerriouh Fairhid

La restranscription intégrale de l'entretien avec Julien Manzoni

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Aujourd'hui, nous recevons Julien Manzoni, bonjour.

Bonjour.

Julien Manzoni, vous êtes directeur du centre sportif et culturel Léo Lagrange et vous organisez le festival BDécines, qui se tient les 17 et 18 mai prochains au Toboggan. Un festival qui existe depuis l’an 2000. On va dire que c’est le festival BD de l’Est lyonnais. Il va y avoir près de 40 auteurs, on va y revenir. Mais déjà, avant tout, organiser un festival comme ça, est-ce que c’est un gros morceau ?

Alors effectivement, déjà, nous avons une particularité : nous sommes, comme vous l’avez précisé, une association sportive et culturelle. À côté de ça, nous avons 35 activités qui tournent toute l’année, un centre de loisirs pour les enfants. Ce qui fait notre particularité, c’est que le salon vient se greffer en plus de ces activités-là, sur l’activité du centre. Donc, effectivement, c’est un gros travail, qui est coordonné par une équipe salariée mais aussi, je tiens à le souligner, une équipe de bénévoles. Il y a environ entre 35 et 40 bénévoles selon les années qui travaillent sur le salon. C’est un travail de longue haleine, qui s’initie courant octobre pour une réalisation du salon en avril ou en mai.

Près de 40 auteurs. L’invité d’honneur est Christophe Cazenove, l’auteur des Sisters. Alors, j’imagine qu’on trouve un peu de tout : des BD de genre, des mangas, des comics. Et puis le gros du salon, ça va être quand même, j’imagine, la dédicace ?

Oui, tout à fait. Quarante auteurs. Nous avons vraiment une orientation familiale sur le salon. Cette année, nous avons un gros plateau de chez Bamboo, avec les Sisters comme vous l’avez dit, Philippe Larbier des Petits Mythos. Il y a encore quatre ou cinq auteurs de chez Bamboo. Donc, vraiment, ce que nous cherchons, c’est à avoir un public familial.

D’ailleurs, le public, c’est combien de personnes pendant les deux jours du festival ?

Environ 2 000 personnes. Mais nous avons une ambition d’aller plus loin. Nous sommes dans une phase de développement du salon, donc nous nous donnons les moyens en termes de communication, en termes de plateau artistique aussi. Effectivement, les auteurs un peu "têtes d’affiche" ne sont pas là pour rien.

Comment on fait justement pour attirer ces auteurs ? Parce que des festivals BD en France, il y en a quand même pas mal. Il y a des très gros, il y a des plus petits. Mais comment on fait pour attirer un plateau, pour convaincre les auteurs de venir au festival BDéssin ?

Deux grands axes de travail là-dessus. Nous allons sur les autres salons BD, en tant que visiteurs avec les bénévoles, pour rencontrer les auteurs, faire connaître notre festival, prendre les premiers contacts, etc. Généralement, les auteurs sont des gens très sympathiques et très avenants pour venir sur les festivals. Le deuxième axe de travail, c’est le réseau. Nous travaillons, et nous y reviendrons tout à l’heure, notamment avec un réseau d’artistes avec les enfants. Ces auteurs sont aussi en dédicace, ce qui nous permet de toucher d’autres auteurs qui viennent sur le festival.

Donc objectif : vous étiez à 2000 visiteurs, une quarantaine d’auteurs. Les objectifs pour les années à venir, ce serait quoi ? De passer à combien ?

Moi, j’ai un objectif entre 4000 et 5000 visiteurs au bout de trois ans.

Oui, on double d’ici trois ans.

L’idée, c’est de rejoindre un petit peu les standards de ce qui se fait dans la région : Brignais avec la Bulle d’Or, Chambéry BD. Il faut qu’on arrive à monter à ce niveau en termes de fréquentation et en termes de qualité de plateau artistique. C’est une volonté aussi des adhérents et des bénévoles de l’association.

Le but, c’est quoi ? C’est de devenir un festival BD incontournable dans l’Est lyonnais, de faire partie des grands ?

Oui, tout à fait. C’est ça. Il y a eu un choix qui s’est posé à un moment. Nous avons fait le bilan, notamment l’année dernière avec les bénévoles. Ce qui est important, c’est que chez nous, on fonctionne avec un système associatif. Ce sont toujours les adhérents et les bénévoles qui ont la parole sur les décisions stratégiques du centre. C’est quelque chose qui est ressorti. On a posé la question de savoir si on restait sur une dimension locale, sur la ville et un peu autour, ou si on voulait vraiment passer à autre chose, en prenant bien sûr quelques risques financiers, car cela nécessite de l’investissement en communication, etc. Cela nécessite plus de travail. Les bénévoles ont opté pour cette option, donc on les suit. L’année dernière, nous avions déjà un peu entamé cette démarche. Cela a bien fonctionné. Et cette année, c’est un peu l’année charnière où nous verrons si le public est vraiment au rendez-vous.

Donc là, c’est quoi ? C’est passer d’une dimension locale à une dimension régionale, voire nationale ?

Régionale, ce serait déjà bien. Nationale, nous n’avons peut-être pas encore les épaules pour cela.

Donc, on disait, ça va être la 24e édition. Au tout départ de ce festival BDécines, il y avait quand même un objectif pédagogique tout à fait important. C’est un axe moteur.

Comme d’habitude, initié par les bénévoles. Au niveau du salon, un petit groupe de passionnés de BD, qui pratiquaient d’autres activités au centre, ont demandé au conseil d’administration de monter un petit festival bande dessinée. Et vu que nous sommes une association d’éducation populaire, le conseil d’administration a demandé, en contrepartie, que cela soit accompagné d’actions pédagogiques, notamment envers les enfants. C’est comme ça qu’est née l’idée de ce festival un peu hybride, qui s’adresse au grand public mais aussi avec tout un pan éducatif.

Oui, il y aura beaucoup d’ateliers destinés aux enfants, aux scolaires, puisque la BD, on le sait bien, a un rôle dans l’enseignement, de plus en plus prégnant. L’émission touche à sa fin. En tout cas, je répète : ce festival BDécines, 24e édition, aura lieu les 17 et 18 mai prochains au Toboggan. Si vous voulez plus d’informations, notamment sur les dédicaces, les auteurs — ils sont une quarantaine — c’est sur www.lyoncapitale.fr. Merci beaucoup Julien Manzoni d’être venu sur le plateau de Six minutes chrono. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.