L'Allier, une destination phare à La Toussaint sur Airbnb

A l'approche de la Toussaint, Airbnb dévoile les 10 départements les plus recherchés sur son site pour les vacances. L'Allier figure en 7e position.

Les vacances de la Toussaint approchant, Airbnb dévoile de nouvelles données sur les grandes tendances de voyage. Dans son classement des 10 départements les plus recherchés figure l'Allier, en 7e position.

L'Auvergne Rhône Alpes est particulièrement représentée en cette période, notamment dans la catégorie des départements proposant les logements les plus abordables. Dans ce classement, la Loire figure en 1ère position, la Haute-Loire en 4è position et le Puy-de-Dôme en 5ème position. L'occasion de réfléchir, même à la dernière minute, à des hébergements à bas coût pour un séjour de quelques jours ou plus.

Selon Airbnb, "les recherches effectuées pendant le premier semestre pour des séjours en France pendant les vacances de la Toussaint 2022 ont fortement augmenté", en comparaison avec les années précédentes.