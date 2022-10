L'Ain au coeur du Tour de France 2023

Le département de l'Ain devrait être gâté cet été à l'occasion du Tour de France avec deux arrivées d'étapes. Il y aura même une étape 100% aindinoise de Châtillon-sur-Chalaronne au Grand Colombier le 14 juillet.

L'Ain et le Tour de France ont toujours entretenu des liens très forts et cette année, pour le 14 juillet, toujours très attendu lors du Tour, la Grande Boucle proposera une étape 100% aindionoise. Elle devrait être suivie par une autre arrivée dans le département six jours plus tard selon des informations du Progrès, alors que le tracé n'a pas encore dévoilé au grand public.

Un 14 juillet au Grand Colombier

Pour cette 110e édition, la fameuse étape du 14 Juillet arriverait au sommet du Grand Colombier, précise le quotidien régional. Contraint à un huis clos lors du dernier passage du Tour en 2020, en raison du covid-19, le point culminant du Bugey devrait cette fois-ci voir des coureurs galvanisés par un bain de foule. Le départ de cette étape devrait être donné de Châtillon-sur-Chalaronne.

La seconde étape à passer dans le département serait celle du 20 juillet. Il y a deux ans Christian Prudhomme avait affiché sa volonté de revenir dans l'Ain, "L’incongruité n’est pas qu’on vienne très régulièrement dans l’Ain depuis dix ans, c’était qu’on ne vienne pas avant", expliquait le directeur du Tour de France. Il semble donc que ce soit chose faite.

Ready to discover the route of the #TDF2023 ? 😍 Just one month to wait! 🫢 Prêts à découvrir le parcours du #TDF2023 ? 😍 Plus qu’un mois à attendre ! 🫢 pic.twitter.com/RtIUVAnqQ0 — Tour de France™ (@LeTour) September 27, 2022

Les amoureux du Tour pourront retrouver plus de précisions (itinéraires exactes de étapes, profils...) lors de la présentation officielle du tracé le jeudi 27 octobre à Paris.

