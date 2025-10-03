Actualité
L'aéroport de Lyon Saint Exupéry .©ALLILI MOURAD/SIPA
L’aéroport de Lyon Saint Exupéry .©ALLILI MOURAD/SIPA

L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry atteint le zéro émission nette de carbone

  • par Loane Carpano

    • Mercredi 1er octobre, Vinci Aéroport a annoncé l'atteinte du zéro émission nette de carbone de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Ce dernier fait ainsi partie des 25 aéroports mondiaux les plus avancés en matière de décarbonisation

    Mercredi 1er octobre, Vinci Aéroport a annoncé l'atteinte du zéro émission nette de carbone de l'aéroport de Lyon. C'est le premier aéroport de plus de dix millions de passagers à atteindre cet objectif en France dès le mois de mai 2025, après celui de Toulon en 2023.

    Le plan d'action environnemental de l'aéroport de Lyon, a permis de réduire les émissions directes de CO2 de l'aéroport de Lyon de 94% entre 2013 et 2024. L'aéroport de Lyon fait ainsi partie des 25 aéroports mondiaux les plus avancés en matière de décarbonisation : "L’aéroport de Lyon s’engage à maintenir cette réduction dans le temps, en limitant ses émissions en deçà de 500 tonnes équivalent CO2 par an", affirme Vinci Aéroport dans un communiqué.

    Les émissions de CO2 ont pu être réduites grâce à plusieurs actions menées par l'aéroport Saint-Exupéry. Entre autres, grâce à sa production solaire en autoconsommation, son passage au chauffage 100% biogaz ou son remplacement des équipements de climatisation.

    Lire aussi :

    à lire également
    voiture police faits-divers
    Lyon : un collégien menace de commettre un attentat, une enquête ouverte

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Lyon : un collégien menace de commettre un attentat, une enquête ouverte 16:01
    L'aéroport de Lyon Saint Exupéry .©ALLILI MOURAD/SIPA
    L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry atteint le zéro émission nette de carbone 15:25
    Que faire à Lyon ce weekend ? Les bons plans du 3 au 5 octobre 15:03
    Prise illégale d'intérêts : l'affaire classée sans suite à Décines-Charpieu 14:41
    Véronique Sarselli dévoile son équipe de négociateurs pour les élections métropolitaines 2026 14:04
    d'heure en heure
    Théâtre : “RAKATAKATAK”, le bruit d’un jeune auteur qui monte 13:25
    PAF Police aux frontières
    Meurtre d'un chrétien irakien à Lyon en septembre : un suspect interpellé en Italie 12:42
    Personnel Lyon 2 grève 2 octobre
    "L'enseignement supérieur n'est pas un luxe, c'est un besoin" : le personnel de l'université Lyon 2 sonne l'alarme 12:15
    Escapades en région : Échappées automnales en Haute-Savoie 11:57
    PFAS LYON arkema daikin
    PFAS au sud de Lyon : le sang de 300 Grands Lyonnais va être analysé 10:56
    police lyon faits divers
    Villeurbanne : à vélo, il ouvre le feu et blesse deux personnes 10:37
    À Bron, un "village d'entreprises" verra le jour en QPV d'ici septembre 2026 10:00
    Bâtiments agricoles en feu à Lentilly : la piste de l'incendie volontaire privilégiée 09:37
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut