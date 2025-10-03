Mercredi 1er octobre, Vinci Aéroport a annoncé l'atteinte du zéro émission nette de carbone de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Ce dernier fait ainsi partie des 25 aéroports mondiaux les plus avancés en matière de décarbonisation

Mercredi 1er octobre, Vinci Aéroport a annoncé l'atteinte du zéro émission nette de carbone de l'aéroport de Lyon. C'est le premier aéroport de plus de dix millions de passagers à atteindre cet objectif en France dès le mois de mai 2025, après celui de Toulon en 2023.

Le plan d'action environnemental de l'aéroport de Lyon, a permis de réduire les émissions directes de CO2 de l'aéroport de Lyon de 94% entre 2013 et 2024. L'aéroport de Lyon fait ainsi partie des 25 aéroports mondiaux les plus avancés en matière de décarbonisation : "L’aéroport de Lyon s’engage à maintenir cette réduction dans le temps, en limitant ses émissions en deçà de 500 tonnes équivalent CO2 par an", affirme Vinci Aéroport dans un communiqué.

Les émissions de CO2 ont pu être réduites grâce à plusieurs actions menées par l'aéroport Saint-Exupéry. Entre autres, grâce à sa production solaire en autoconsommation, son passage au chauffage 100% biogaz ou son remplacement des équipements de climatisation.

