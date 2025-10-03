Actualité
Lyon : un collégien menace de commettre un attentat, une enquête ouverte

  • par La Rédaction

    • Un élève du collège Clément-Marot, dans le 4ᵉ arrondissement, a proféré des menaces d’attentat par messages audio envoyés à des camarades. La CPE de l’établissement a porté plainte et le parquet de Lyon a ouvert une enquête.

    Selon les informations de nos confrères d'Actu Lyon, l’élève a adressé des enregistrements vocaux inquiétants à plusieurs collégiennes. La conseillère principale d’éducation a immédiatement alerté la justice et déposé plainte. Le jeune serait en lien avec un autre élève du même établissement.

    Les enquêteurs du groupe d’appui judiciaire ont par ailleurs rapproché ces menaces d’une précédente affaire de menaces de mort, de viol et de violences visant deux collégiennes, survenue le 25 septembre dernier.

    Le procureur de Lyon a confirmé ce jeudi 2 octobre l’ouverture d’une enquête pour "menace de mort" et "menace d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes". Les investigations ont été confiées à la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône.

