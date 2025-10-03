Que faire à Lyon ce weekend ? Les bons plans du 3 au 5 octobre

Les auto-tamponneuses, une valeur sûre pour ceux qui ne veulent pas se risquer aux sensations fortes – © Romane Guigue

Biennale de la danse, marathon, vogue des marrons, braderie... Lyon Capitale à sélectionné pour vous les activités à ne pas manquer pour le week-end du 3 au 5 octobre.

Le retour de la Vogue des Marrons

Elle était attendue en ce début d'automne. La traditionnelle Vogue des Marrons revient ce week-end et restera jusqu'au 11 novembre à la Croix-Rousse. L'occasion de s'élancer sur l'un des impressionnants manèges, ou de déguster un bon cornet de marrons chauds dans une ambiance conviviale. La Vogue est ouverte samedi 4 octobre de 10 h à 23 h, puis dimanche 5 octobre, de 10 h à 21 h.

Toutes les informations sur cet article.

La Biennale de la Danse se poursuit

Fugaces - Aina Alegre

C'est l'une des dernières occasions de profiter de la Biennale de la Danse. Alors que les temps forts sont terminés, l'événement joue les prolongations. Les deux dernières représentations du spectacle Entre-Temps, de Philippe Decouflé, se tiendront vendredi 3 et samedi 4 octobre à la Maison de la Danse de Lyon. Spoiler : neuf danseurs et un musicien toutes générations confondues, se trouveront embarqués dans un "voyage cyclique."

Plus d'information en ligne.

L'annuel Run in Lyon

Comme chaque premier week-end d'octobre, la course Run in Lyon revient à Lyon. Si les inscriptions sont closes, les amateurs de course à pied pourront tout de même profiter du spectacle dans les rues de Lyon dimanche 5 octobre. Au programme : une épreuve solidaire de 5 km, un 10 km, un semi-marathon et un marathon. Les coureurs passeront par le stade de Gerland, le parc de la Tête d'Or, l'Île Barbe, ou encore la place Bellecour.

Le parcours complet sur ce lien.

Le festival international du court-métrage Filmoramax

Avis aux cinéphiles, cette semaine, le festival international du court-métrage Filmoramax se tient à Lyon. Pour l'occasion, une trentaine de films, en compétition ou non, sont projetés dans les salles des cinémas Pathé Bellecour, Pathé Vaise et UGC Part-Dieu. Des masterclass et des tables-rondes sont également organisées tout au long de l'événement. Pour assister à l'une des projections, il vous faudra débourser cinq euros.

Toute la programmation ici.

La Braderie "les automnales"

Braderie 6e arrondissement de Lyon. CM

C'est la saison des braderies. Après la Croix-Rousse, c'est au tour d'Oullins d'accueillir une grande braderie. Prêt à porter, décoration, affaires de sport, bijouterie, ou encore maroquinerie seront proposés à prix cassés par les commerçants de la grande rue d'Oullins du 3 au 4 octobre. Des jeux géants pour enfants et un village art et culture street food seront également installés sur place.

Plus d'informations en lien.

The Greener Festival

Dernier événement à noter dans vos agendas ce week-end : "The greener Festival", organisé par l'association "The greener Good" au château de la MJC de Montchat. Samedi 4 et dimanche 5 octobre, la 10e édition du "Greener Festival", revient à Lyon sous le thème du "prendre soin". Au programme : des invités, une soixantaine d'animations autour du prendre soin : de soi, de la biodiversité et des autres, des dédicaces et des rencontres.

Toutes les informations ici.