Une convention de partenariat a été renouvelée entre la région académique Auvergne-Rhône-Alpes et une association qui accompagne les jeunes sur le territoire.

Un partenariat a été signé entre la région académique Auvergne-Rhône-Alpes et l'association C'Possible, jeudi 30 janvier, au lycée Alfred-de-Musset à Villeurbanne. Il s'agit d'un renouvellement, puisque une précédente convention avait été signée en février 2021 pour une durée de trois ans.

Avec cet engagement entre la région académique et cette association d'accompagnement des jeunes de 16 à 20 ans souvent issus de milieux défavorisés, les objectifs sont multiples. Parmi eux, sensibiliser les lycéens au monde de l'entreprise, les préparer à des entretiens de recrutement, favoriser une ouverture culturelle, etc. Sur la métropole de Lyon, en 2023-2024, plus de 5 000 élèves ont déjà été sensibilisé par C'Possible pour un total de 382 ateliers.

L'accompagnement des jeunes à travers un mentorat est également l'un des objectifs de cette convention, "grande cause nationale en 2023 (qui) a permis d'impulser une dynamique promouvant une émancipation professionnelle pour les jeunes de France", partagent les deux signataires dans un communiqué.

Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : une convention pour favoriser l'insertion professionnelle des cadres