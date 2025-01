"Il faut aller au bout" : la réponse de Grégory Doucet, aux critiques des Lyonnais

Grégory Doucet, le maire de Lyon, a défendu son bilan notamment sur les sujets de la mobilité et de la sécurité, pointés du doigt par les Lyonnais dans notre sondage Ifop-Fiducial.

Alors que les Lyonnais considèrent que la situation s'aggrave sur le sujet des mobilités, de la sécurité ou encore de l'aménagement, selon notre sondage Ifop-Fiducial sur le climat municipal, Grégory Doucet, invité de nos confrères de BFM Lyon ce jeudi 30 janvier, a défendu son bilan. "Les embouteillages, ce n'est pas nouveau à Lyon. Ça fait quand même quelques décennies que ça existe", rappelait-il.

Avant d'ajouter : "Il faut tenir les calendriers. Pour le moment, nous les tenons et c'est heureux. Il faut aller au bout de ces transports en commun", en référence aux chantiers engagés pour les futures lignes T9 et 10, et le bus à haut niveau de service entre Vaulx-en-Velin et Lyon. Il reconnaît néanmoins une "quantité très importante de travaux" et "beaucoup de nuisances".

"Faire en sorte qu'il y ait une présence humaine dans l'espace public"

Si le maire de Lyon a égrainé plusieurs sujets forts de l'actualité lyonnaise, telle que l'expansion de la Zone à faibles émissions (ZFE), il s'est aussi arrêté sur la sécurité et l'agression au couteau survenue dans le métro, dimanche 26 janvier. Et ce, alors que 63 % des Lyonnais (+9 points par rapport à 2023) se disent mécontents de l'action écologiste à cet égard, selon les chiffres de notre sondage.

"Ce sujet est une priorité pour moi, bien-sûr, mais aussi pour les services de l'Etat. On travaille quotidiennement avec la police nationale et les autres forces de sécurité pour faire en sorte qu'il y ait une présence humaine dans l'espace public", maintient-il auprès de nos confrères, rappelant sa "détermination à augmenter le nombre de policiers municipaux sur cette ville".

