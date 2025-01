L'organisation Prism’emploi Auvergne-Rhône-Alpes et l’Association pour l’emploi des cadres ont signé une convention, mercredi 22 janvier, à destination des cadres.

Afin de favoriser l'insertion professionnelle des cadres demandeurs d'emploi, l'organisation régionale Prism’emploi et l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) Auvergne-Rhône-Alpes ont signé une convention ce mercredi 22 janvier. Cet accord doit permettre la mise en place d'initiatives, qui permettront notamment de faciliter la mise en relation des cadres et jeunes diplômés (à partir de bac+3) avec les agences d'emploi.

En Auvergne-Rhône-Alpes, selon la Dares, l'emploi intérimaire représente près de 900 postes de cadres en équivalent temps plein. "Chaque année, près de 40 000 cadres font le choix du travail temporaire. Cette tendance croissante de l'intérim chez les cadres reflète une transformation majeure, mettant en avant de nouvelles approches professionnelles qui attirent toutes les générations", précise dans un communiqué Philippe Giraud, président de Prism’emploi Auvergne-Rhône-Alpes.

"Dans un marché de l’emploi en pleine mutation et face à l’évolution des attentes des cadres et futurs cadres, l’intérim apparait comme un des leviers clé pour se former et affiner son projet professionnel", ajoute Stéphane Currenti, délégué régional de l'Apex. Avec cette convention, les signataires s'engagent sur une durée de trois ans.