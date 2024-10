Lyon : un rassemblement organisé ce samedi en hommage au cycliste tué à Paris

Un rassemblement en hommage au cycliste de 27 ans, tué mardi par un automobiliste à Paris, est prévu ce samedi 19 octobre partout en France et notamment à Lyon.



Près de trois jours après la mort d'un cycliste de 27 ans, tué par un automobiliste à Paris, l'émotion ne retombe pas parmi les usagers du vélo. En hommage à Paul Varry, membre actif de l’association Paris en Selle, plusieurs associations se rassembleront ce samedi 19 octobre partout en France, à l'appel de la Fédération française des usagères et usagers de la bicyclette. A Lyon, le rendez-vous est donné à 17h45 sur la place des Terreaux et devant les mairies des communes du Grand Lyon.

Alerter sur "la montée des violences motorisées"

Outre la minute de silence qui sera observée, l'objectif de ce rassemblement est également d'alerter les autorités sur "la montée de la violence motorisée observée ces dernières années", expliquent les associations de cyclistes lyonnais dans un communiqué de presse. A leurs yeux, Paul Varry a été tué par "road rage", comprenez la rage au volant.

Pour Françoise Chevallier, présidente de La Maison du Vélo Lyon que nous interrogions ce vendredi matin, "il est important de continuer la sensibilisation au partage de la rue entre tous les usagers et à faire attention aux usagers les plus vulnérables qui sont d’abord les piétons et ensuite les cyclistes". Mais les associations réclament pour cela une campagne à grande échelle et plus de moyens.

