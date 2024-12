Alors que son procès s'est ouvert jeudi 5 décembre, l'ex-adjoint au logement de Vaulx-en-Velin, Morad Aggoun a fui vers l'Algérie.

L'ancien adjoint en charge du personnel municipal et du logement de Vaulx-en-Velin, Morad Aggoun est jugé en appel aux assises de la Loire depuis le jeudi 5 décembre pour viol, agressions sexuelles et harcèlement sexuel sur trois secrétaires de mairie entre 2014 et 2016. Mais ce dernier ne s'est pas présenté devant les juges rapportent nos confrères du Progrès.

Si le procès s'est malgré tout ouvert, l'avocate générale a indiqué au cours de l'audience que l'ancien élu avait été contrôlé en Espagne dans la nuit de mardi à mercredi. Il a pu embarquer à bord d'un bateau direction Oran en Algérie, sans être inquiété alors qu'il est sous le coup d'une interdiction de quitter le territoire.

Pour rappel, Morad Aggoun a écopé en première instance d'une peine de 10 ans de réclusion criminelle à l'automne 2023. Il reconnaissait les relations sexuelles mais estimait de son côté qu'elles étaient consenties.

