Exposition photo aux Archives municipales de Lyon : Gilles Aymard sonde l’âme de l’architecture

Les Archives municipales de Lyon présentent une rétrospective du lyonnais Gilles Aymard qui retrace l’ensemble de la carrière du photographe d’architecture.

Gilles Aymard, Escalier de la bibliothèque universitaire Lyon 2, architecte Thierry Van de Wingaert, Lyon, 2006

135 clichés issus de commandes ou de travaux personnels, qui constituent une véritable œuvre artistique, tant le photographe a su révéler à travers ses images, l’âme des lieux et le désir des architectes. Rien d’étonnant quand on sait que Gilles Aymard a effectué sept années d’études d’architecture avant de se consacrer à la photo.

Gilles Aymard, Musée des Confluences, architecte Coop Himmelb(l)au, Lyon 2017

Magnifier l’architecture, mais aussi prendre en compte tous ceux qui vivent avec elle : les concepteurs et les architectes, les artisans sur le chantier, les habitants et les passants. Il intègre dans ses prises de vue ces personnes qui animent les espaces et qui révèlent la fonction des édifices, instaurant ainsi un dialogue avec le bâti.

Autant de formes en mouvement dans la lumière et de détails qui captent le moment, mais aussi les stigmates des édifices vieillissants.

Gilles Aymard, Voir vivre l’architecture, aux Archives municipales de Lyon - Jusqu’au 8 février 2025 - www.archives-lyon.fr