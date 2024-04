Jours fériés en mai : retrouvez les jours et lieux de collecte des déchets

Le mois de mai compte quatre jours fériés : les mercredis 1er et 8 mai, le jeudi 9 mai et le lundi 20 mai. Retrouvez ici les communes où les collectes seront réalisées.

Le mois de mai et ses jours fériés approchent. La collecte des déchets peut être impactée selon les communes et les dates. Les mercredis 1er et 8 mai, la collecte des bacs gris sera réalisée uniquement dans les communes :

Bron

Caluire-et-Cuire

Montanay

Vaulx-en-Velin

Saint-Fons

La collecte des bacs de tri sera réalisée uniquement dans les communes ou les secteurs suivants :

Champagne-au-Mont-d'Or

Charly

Chassieu

Collonges-au-Mont-d'Or

Craponne

Dardilly

Décines-Charpieu

Écully

Fontaines-sur-Saône

Francheville

Grigny

Irigny

Jonage

Limonest

Meyzieu

Quincieux

Rillieux-la-Pape

Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Saint-Fons

Saint-Genis-Laval

Saint-Genis-les-Ollières

Saint-Germain-au-Mont-d'Or

Saint-Priest

Sainte-Foy-lès-Lyon

Vénissieux

Vernaison

Collecte des déchets le jeudi de l'Ascension

Le jeudi 9 mai, la collecte des bacs gris sera réalisée uniquement dans les communes suivantes :

Bron

Corbas

Caluire-et-Cuire

Dardilly

Lyon

Rillieux-la-Pape

Tassin-la-Demi-Lune

Vaulx-en-Velin

Vénissieux

Villeurbanne

En centre-ville (hors habitat pavillonnaire) :

Décines-Charpieu

Givors

Meyzieu

Saint-Priest

La collecte des bacs de tri sera réalisée uniquement dans les communes ou les secteurs suivants :

Albigny-sur-Saône

Cailloux-sur-Fontaines

Chassieu

Caluire-et-Cuire

Champagne-au-Mont-d'Or

Couzon-au-Mont-d'Or

Feyzin

Fleurieu-sur-Saône

Genay

Jonage

La Mulatière

La Tour-de-Salvagny

Lissieu

Mions

Montanay

Neuville-sur-Saône

Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Saint-Priest (secteur 6)

Saint-Romain-au-Mont-d'Or

Sathonay-Camp

Sathonay-Village

Solaize

En centre-ville (hors habitat pavillonnaire) :

Charbonnières-les-Bains

Feyzin

Givors

Marcy-l’Etoile

Oullins

Pierre-Bénite

Saint-Genis-Laval

Sur les autres secteurs ou communes la collecte ne sera pas effectuée. Il est conseillé de présenter votre bac gris le prochain jour de collecte.

Collecte des déchets le lundi 20 mai

Le lundi 20 mai, la collecte des bacs gris sera réalisée uniquement sur les communes ou les secteurs suivants :

Bron

Cailloux-sur-Fontaines

Caluire-et-Cuire

Charly

Collonges-au-Mont-d’Or

Irigny

Lyon

Marcy-l’Étoile

Quincieux

Rochetaillée-sur-Saône

Saint-Fons

Saint-Genis-les-Ollières

Saint-Genis-Laval

Saint-Germain-au-Mont d’Or

Sainte-Foy-lès-Lyon

Tassin-la-Demi-Lune

Vaulx-en-Velin

Vernaison

Villeurbanne

En centre-ville (hors habitat pavillonnaire) :

Chassieu

Corbas

Dardilly

Décines-Charpieu

Écully

Francheville

Fontaines sur Saône

Grigny

Meyzieu

Neuville-sur-Saône

Rillieux-la-Pape

Saint-Priest

Vénissieux

Sur les autres secteurs ou communes la collecte ne sera pas effectuée, merci de présenter votre bac le prochain jour de collecte.

