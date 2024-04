Lyon, 15e ville où il fait bon vivre pour les chiens

Le magazine 30 millions d'amis, en partenariat avec BFMTV et Peuple et Animaux, ont listé les villes de France de plus de 100 000 habitants où il fait bon vivre pour les chiens. Cette année, Lyon obtient la 15e place.

30 millions d’amis vient de dévoiler son traditionnel classement des villes où il fait bon vivre avec un chien. Si Lille décroche à nouveau la première place, avec une moyenne de 16,2 sur 20, Lyon grimpe à la 15e place du palmarès. La capitale des Gaules obtient la moyenne de 11,1 sur 20, bien plus que l’année dernière où elle enregistrait la médiocre note de 8,7 sur 20.

Lire aussi : La SPA de Lyon ouvre deux de ses refuges au public en mai

Point faible : le manque d'espaces verts

Si les cani-parcs et les transports obtiennent des moyennes respectives de 15,5 et 15 sur 20, le manque d’espaces verts est clairement pointé du doigt avec un zéro pointé. Au total, la Métropole de Lyon compte 14 grands parcs.

Plus généralement, la grille d'évaluation prend en compte 6 critères : l’accessibilité aux espaces publics (parcs,jardins et transports en commun), la propreté (canisites, distributeurs de sacs à déjections, et signalement des utilisateurs), la sensibilisation (opérations de communication visant à éduquer les citoyens), l’engagement (élu à la condition animale, fourrière, cimetière animalier), la solidarité (subventions aux associations de protection animale, aide aux personnes fragiles…). Un point de bonus est accordé sur la note finale aux villes qui ont retourné le questionnaire.

Lire aussi : À mi-mandat, les verts revendiquent la plantation de 5 000 arbres à Lyon