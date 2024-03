A partir du 9 mars, et pour une durée de 7 ans, des changements auront lieu dans la collecte des déchets de plusieurs villes de la Métropole de Lyon.

C'est une nouvelle étape qui s'apprête à débuter le 9 mars prochain dans la collecte des déchets de la Métropole de Lyon. Les nouveaux marchés de collecte des déchets, qui concernent 5 villes de la Métropole (Lyon, Villeurbanne, Bron, Vaulx-en-Velin, Tassin-la-Demi-Lune), tandis que les autres communes sont gérées en régie, va entrer dans sa phase opérationnelle.

A lire aussi : De la borne au compost, le parcours des déchets de la métropole de Lyon

"Depuis 2019, la Métropole de Lyon a constaté une baisse de la quantité de déchets collectés dans le bac gris (ordures ménagères résiduelles) de près de 5% par habitant. Cette réduction est largement accompagnée par la collectivité qui développe de nombreux points de compost sur le territoire : 1 430 bornes, 26 000 composteurs individuels et 895 sites de compostage" se félicite la Métropole dans un communiqué.

Objectif -25% en 2030

Ainsi, ce nouveau marché qui entre en vigueur a été pensé pour répondre au projet de réduction de 25% de la production de déchets ménagers par habitant à l'horizon 2030. Désormais, le ramassage des bornes à compost s’effectuera deux à trois fois par semaine et le camion de collecte des ordures ménagères (bac gris) passera une fois de moins sur les zones denses de Lyon 3, 6, 7, 8, et Vaulx-en Velin, Bron et Villeurbanne.

Les habitants de ces quartiers ont d'ailleurs reçu dans leur boîte aux lettres une lettre de la métropole ces derniers jours pour les informer de ces changements de fréquence. Dans les zones pavillonnaires, le ramassage sera assuré une fois par semaine uniquement.

Une expérimentation en Presqu'île pour septembre

De plus, les partenaires de la Métropole de Lyon se sont engagés "à utiliser 100% de véhicules « propres » dont un minimum de 25 à 50% de véhicules électriques". "Certaines prestations seront également effectuées en mode doux avec des vélos-bennes ou vélos-remorques pour les secteurs dit « apaisés » ou difficiles d’accès en véhicules" complète la Métropole.

A lire aussi : La Métropole de Lyon, bon élève du compostage individuel ?

En plus de ces changements, dès septembre prochain, une expérimentation d'une collecte d'encombrants sur rendez-vous sur la Presqu'île de Lyon sera proposée aux Lyonnais.