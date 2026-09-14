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© Antoine Merlet

Lyon : le métro D perturbé en soirée dès ce lundi et jusqu’au 29 septembre

  • par LR

    • Dans le cadre de travaux de modernisation et d’amélioration du confort des usagers, la ligne de métro D sera partiellement interrompue dès ce lundi soir et jusqu’au 29 septembre.

    Plusieurs jours de contrainte attendent les usagers de la ligne de métro D, et ce, dès ce lundi soir. Afin de "renforcer la capacité du matériel roulant, améliorer le confort des voyageurs et traiter l’obsolescence de certaines rames et des systèmes de pilotage automatique", des travaux vont être réalisés sur la ligne jusqu’au 29 septembre. D’autres interventions interviendront en octobre, puis en décembre.

    Dans le détail, du 14 au 29 septembre inclus, les travaux concerneront le tronçon entre Gare de Vénissieux et la station Laënnec. À partir de 21 h 30, le métro D ne circulera donc plus entre Gare de Vénissieux et Grange Blanche. La ligne continuera à fonctionner entre Grange Blanche et Gare de Vaise – Gérard Collomb. Des bus relais circuleront toutes les dix minutes entre Gare de Vénissieux et Grange Blanche.

    D'autres opérations prévues entre octobre et décembre

    Les perturbations se poursuivront ensuite du 5 octobre au 24 novembre. Durant cette période, l’interruption se fera entre les stations Gare de Vénissieux et Garibaldi. Les bus relais circuleront jusqu’à Saxe-Gambetta, terminus provisoire du métro D.

    Du 30 novembre au 22 décembre, le tronçon entre Gare de Vénissieux et Bellecour sera impacté. Des bus relais desserviront le secteur jusqu’à Vieux Lyon – Cathédrale Saint-Jean. Cette dernière phase sera toutefois interrompue les 7 et 8 décembre pour la fête des Lumières.

    Lire aussi : Métropole de Lyon : que révèlent les chiffres de la délinquance dans les transports en commun ?

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