"Rien ne peut entacher la légitimité de notre victoire" : le maire de Vaulx-en-Velin Abdelkader Lahmar monte au créneau

La rapporteure publique a préconisé lundi l’annulation des élections municipales de Vaulx-en-Velin. Le maire Abdelkader Lahmar brise le silence sur ses réseaux sociaux.

La victoire d’Abdelkader Lahmar à Vaulx-en-Velin pourrait être remise en jeu. Le tribunal administratif de Lyon doit prochainement rendre sa décision après l’audience consacrée aux recours déposés par les listes d’Hélène Geoffroy et de Christine Bertin. Plus tôt dans la journée de ce lundi 14 septembre, la rapporteure publique a préconisé l’annulation du scrutin en raison d’une irrégularité concernant la liste de cette dernière.

En mars, le candidat de La France insoumise avait remporté la mairie avec seulement 104 voix d’avance sur la maire sortante socialiste Hélène Geoffroy. La rapporteure publique a estimé que l’annulation de 693 bulletins de la liste de Christine Bertin, arrivée troisième au second tour, était susceptible de remettre en cause le scrutin. Cette dernière n’avait pas inscrite la mention de la nationalité néerlandaise d’une colistière exigée par le Code électoral.

Lahmar remet en cause la préfecture

"La rapporteure publique demande l’annulation des élections municipales de Vaulx-en-Velin pour un seul et unique motif : l’absence de mention de la nationalité néerlandaise d’une colistière sur les bulletins de la liste de Mme Bertin”, affirme le maire LFI sur ses réseaux sociaux. “Si le scrutin devait être annulé, ce serait donc uniquement en raison d’une irrégularité administrative relative à une autre liste que la nôtre", estime-t-il.

Abdelkader Lahmar pointe directement la responsabilité de la préfecture, rappelant que les bulletins concernés avaient été validés par la commission de propagande "alors même que Mme Bertin n’avait jamais dissimulé la nationalité de sa colistière", selon ses dires. "Ce que je retiens aujourd’hui, c’est que si les élections municipales de Vaulx-en-Velin venaient à être annulées, la responsabilité en incomberait strictement à une erreur administrative de la préfecture."

Malgré cet étrange contexte, Abdelkader Lahmar assure qu’il ne baissera pas les bras : "de notre côté, nous avons respecté toutes les règles et mené une campagne impeccable. Rien ne peut entacher la légitimité de notre victoire (...) Si un nouveau scrutin devait avoir lieu, et malgré le profond sentiment d’injustice qu’il susciterait, nous serions au rendez-vous".

On ignore encore la date à laquelle le tribunal administratif rendra sa décision.

Nous avons pris connaissance des conclusions de la rapporteure publique au tribunal administratif de Lyon, saisi des recours déposés par les listes, respectivement de Mme Geoffroy et de Mme Bertin.



Je veux être clair sur ce que disent ces conclusions. La rapporteure publique… — Abdelkader Lahmar (@AK_Lahmar) September 14, 2026

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