Journées du patrimoine à Lyon : deux visites guidées gratuites à découvrir

Bâtiment du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, France – © Antoine Boureau

L’Office de Tourisme propose deux visites gratuites les 19 et 20 septembre, dont une nouvelle consacrée au Conservatoire national supérieur de musique et de danse.

Pour les Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, l’Office de Tourisme de Lyon propose deux visites guidées gratuites. Nouveauté cette année, le public pourra découvrir les coulisses du Conservatoire national supérieur musique et danse, quai Chauveau, dans le 9e arrondissement.

La visite revient sur l’histoire du site, passé notamment par les fonctions de couvent et d’école vétérinaire, avant de dévoiler son architecture et certains espaces habituellement peu accessibles.

Autre rendez-vous : "Lyon Capitale de la Résistance, Jean Moulin et l’Armée des Ombres", une visite consacrée aux réseaux et figures de la Résistance dans la ville pendant la Seconde Guerre mondiale. Les deux parcours sont gratuits, mais la réservation est obligatoire.