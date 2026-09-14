JO 2030 : Tony Estanguet à la tête du Cojop ? C'est un "non" catégorique

Vincent Roberti vient d’être nommé président par intérim du Cojop Alpes 2030 après la démission d’Edgar Grospiron. Tony Estanguet a fermé la porte à une éventuelle candidature pour lui succéder.

Les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver Alpes 2030 sont au cœur de l’actualité lyonnaise depuis la démission d’Edgar Grospiron jeudi dernier, puis la nomination de Vincent Roberti à la présidence du Comité d’organisation par intérim ce lundi 14 septembre. Une question alimente les débats : qui prendra les rênes du Cojop jusqu’en 2030 ?

Une personnalité particulièrement expérimentée dans l’organisation des Jeux a, elle, déjà répondu. Interrogé sur son éventuel intérêt pour le poste, Tony Estanguet, ancien président du comité d’organisation de Paris 2024, a été catégorique chez nos confrères de l’AFP. "Non, je n’irai pas", a-t-il lâché.

"Je suis vraiment plutôt en soutien"

Le triple champion olympique explique vouloir laisser la place à une nouvelle équipe pour porter le projet Alpes 2030. "Pour l’instant, pour moi, l’enjeu, c’est vraiment de faire en sorte qu’il y ait de la place aussi pour une nouvelle équipe de prendre les responsabilités de ce projet (...) J’ai souhaité, depuis la fin des Jeux de Paris 2024, laisser une nouvelle génération vraiment s’impliquer sur 2030", explique-t-il.

L’ancien patron de Paris 2024 ne ferme toutefois pas totalement la porte à un rôle de conseil. "Je reste bien évidemment à disposition de celles et de ceux qui veulent me consulter. Mais il n’a jamais été question pour moi de jouer les premiers rôles sur ce projet, je suis vraiment plutôt en soutien", précise-t-il.

Une position qui intervient alors que le Cojop traverse une période délicate. Edgar Grospiron a quitté la présidence après plusieurs mois de tensions entre les différentes parties prenantes. Cette gestion a visiblement laissé des traces, puisque, pour le moment, aucun nom ne s’est porté candidat pour guider le Comité jusqu’en 2030. Pour l’ancien président de Paris 2024, il n'y a pas de raison de s'inquiéter : "Je pense que c’est important qu’une nouvelle équipe soit mise en place et il y a encore le temps pour ça."

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