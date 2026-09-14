Immobilier : la Saône-et-Loire, nouvelle étape de la diversification territoriale de Palauma Global Group

À Mâcon, le promoteur marseillais Palauma Global Group signe sa première implantation en Saône-et-Loire, portée par ses deux actionnaires industriels internationaux, Snef et Global International Investment.

Trois ans après sa création, Palauma Global Group a bâti son développement immobilier sur un socle capitalistique atypique pour un promoteur de taille intermédiaire, celui de deux groupes industriels internationaux, associés dès l'origine à la structure marseillaise. Une puissance financière qui lui permet aujourd'hui de porter des opérations jusqu'en Saône-et-Loire, loin de son ancrage historique marseillais.

Fondé fin 2021 à Marseille par Philippe Bega, ancien directeur général de Constructa, aux côtés d'Eyal Bompuis, aujourd'hui directeur général adjoint chargé du marketing et du commercial, Palauma Global Group s'est lancé avec douze millions d'euros de fonds propres. Deux partenaires industriels en constituent le socle actionnarial, le groupe marseillais de services industriels Snef, via la Société Financière du Steir présidée par Jean-Pierre Dréau, et Global International Investment, groupe marseillais de trading et d'export de matières premières dirigé par Nicolas Bicchierai, également propriétaire de Global Transit Trading, Global Fine Wines et Ocean Shipping, pour un chiffre d'affaires cumulé de l'ordre de 500 millions d'euros et 500 collaborateurs.

Mâcon, tête de pont du groupe en Saône-et-Loire

C'est dans ce contexte de montée en puissance nationale que s'inscrit le programme "Biouxtiful", livré à Mâcon, préfecture de la Saône-et-Loire. Loin des places fortes habituelles du groupe (Marseille, la Côte d'Azur, les stations alpines), le choix de ce département bourguignon traduit une stratégie de diversification territoriale assumée par Philippe Bega, qui revendique des projets "adaptés au plus près des besoins des territoires".

Avec 47 logements pour 3 264 m² de surface de plancher et 3 015 m² de surface habitable, répartis en R+3, "Biouxtiful" s'implante en bord de Saône, dans une ville présentée par le promoteur comme attractive à l'échelle du département. Le programme mise sur un équilibre prix-qualité assumé, cohérent avec le profil d'un marché mâconnais moins tendu que les métropoles : cœur d'îlot végétalisé, prolongements extérieurs systématiques (balcons, terrasses, jardins) et 51 places de stationnement pour 47 logements.

Un ancrage saône-et-loirien qui s'inscrit dans la durée

Selon Philippe Bega, l'implantation à Mâcon s'est faite via un projet de 50 logements en zone Anru, commercialisé à 2 900 euros TTC/m², un positionnement de prix nettement inférieur à celui pratiqué sur les autres marchés du groupe (Megève, Caen), révélateur d'une stratégie volontairement différenciée selon les territoires. Ce choix de la Saône-et-Loire, département rural et viticole à équidistance de Lyon et Dijon, illustre la capacité du groupe à sortir de ses bastions urbains habituels pour investir des marchés secondaires, portée par la surface financière de ses deux actionnaires industriels.

Le groupe, qui revendique une approche baptisée "intelligence immobilière constructive", poursuit en parallèle son développement dans l'immobilier tertiaire industriel pour le compte de Snef et dans l'AMO montagne, deux axes bénéficiant directement du réseau et de la surface financière apportés par Snef et Global International Investment.