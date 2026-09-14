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Lycée Charles Mérieux, dans le 7e arrondissement de Lyon. Google Maps

Lyon : un incendie se déclare dans les toilettes d’un lycée du 7e arrondissement, 800 personnes évacuées

  • par C.M.

    • Un feu s’est déclaré ce lundi après-midi dans des toilettes du lycée Docteur Charles Mérieux, situé dans le 7e arrondissement de Lyon. Aucun blessé n’est à déplorer.

    Ce lundi 14 septembre après-midi, un feu s’est déclaré au lycée Docteur Charles Mérieux, situé dans le 7e arrondissement de Lyon. D’après les informations de nos confrères de Lyon Mag, que nous sommes en mesure de confirmer, le feu s’est déclaré dans les toilettes du quatrième étage. Les membres du personnel ont rapidement fait usage d’extincteur, permettant d’éteindre le départ de feu avant même l’arrivée des sapeurs-pompiers. 800 personnes ont été évacuées.

    Six engins et 16 sapeurs-pompiers se sont toutefois rendus sur place afin de procéder aux vérifications nécessaires et de s’assurer qu’aucun n’élève n’avait été intoxiqué. Aucun blessé n’est à déplorer. Les sapeurs-pompiers ont quitté les lieux peu après 17 heures.

    On ignore encore l’origine de l’incendie.

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