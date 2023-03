Jo de Paris 2024 : la torche olympique fera étape en Auvergne-Rhône-Alpes

En amont des Jeux olympiques de 2024, le voyage de la torche olympique jusqu’à Paris passera par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une étape est prévue à Chamonix, en Haute-Savoie.

Dans tout juste 500 jours, le 26 juillet 2024, la torche olympique allumera la vasque des Jeux olympiques de Paris, après la cérémonie d’ouverture prévue sur la Seine. Avant cela, durant trois mois, depuis le port de Marseille le 9 mai, elle aura sillonné l’Hexagone et les territoires d’Outre-mer, avec des passages en Polynésie en Martinique ou encore à La Réunion.

Au total, près d’une soixantaine de département seront visités par la torche olympique, dont le parcours officiel et détaillé est encore tenu secret. Quelques étapes ont toutefois déjà filtrées au cours des derniers mois. La mairie de Chamonix a ainsi dévoilé au mois de février que la torche s’arrêterait au pied du Mont-Blanc entre le 21 et le 23 juin, selon nos confrères de France Bleu. Soit 100 ans après les Jeux d’hiver de 1924.

Pas d'étape dans la Métropole de Lyon

D’après des informations de l’Équipe, elle ne fera en revanche pas escale à Grenoble, qui avait accueilli les Jeux d’hiver de 1968, ni à Albertville qui avait organisé l’édition de 1992. Pas d’étape non plus dans la Métropole de Lyon et dans le Rhône. Il y a un an les deux collectivités territoriales avaient estimé que les frais d’organisation pour la recevoir, 150 000 euros, étaient trop élevés.

