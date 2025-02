Martin Fourcade a renoncé à devenir président du comité d'organisation des Jeux Olympiques 2030 qui auront lieu dans les Alpes françaises.

Martin Fourcade ne sera pas le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2030. Selon Le Parisien, l'ancien biathlète, longtemps pressenti pour prendre la présidence du Cojo, a envoyé un courrier aux parties prenantes dans lequel il annonce retirer sa candidature.

"Aujourd’hui, les désaccords restent trop nombreux pour pouvoir envisager sereinement cette mission. Le mode de gouvernance, la vision, l’ancrage territorial : nous n’avons pas réussi à nous retrouver sur ces sujets fondateurs" explique Martin Fourcade. Avant de poursuivre : "Je ne peux me résoudre à sacrifier mes convictions. Dans ces conditions, j’ai pris la difficile décision de me retirer des discussions autour de la présidence des Jeux d’hiver de 2030."

Petite victoire pour Laurent Wauquiez

Qualifié de "dangereux gauchiste" par l'entourage de Laurent Wauquiez, propos que ce dernier a toujours nié, Martin Fourcade était la favori d'Emmanuel Macron pour être la tête d'affiche de ces JO 2030. Le CIO aussi était favorable depuis le début à cet athlète dont le profil fait penser à Tony Estanguet, patron de l'organisation des JO-2024. Mais le biathlète n'avait pas les faveurs de Laurent Wauquiez, ex-président de la région Aura devenu président des députés LR à l'Assemblée.

Cette décision de Fourcade de se retirer pourrait finalement accélérer la nomination du président du comité d'organisation. Mais surtout accélérer la création du Cojo, attendue depuis l'automne et annoncé "début février" par la nouvelle ministre des sports Marie Barsacq, avant d'être encore une fois repoussée au 18 février la semaine dernière.

La date du 18 février annoncée

Le comité, qui devrait être basé à Lyon, ou dans l'est lyonnais, attend l'avis de la Haute autorité de transparence pour la vie publique (HATVP) qui doit notamment examiner si le ou la futur(e) patron(ne) du Cojo est ou non en situation de conflits d'intérêts. Il y a deux mois, la dernière réunion à Matignon avec Michel Barnier alors Premier ministre avait débouché sur cette saisine de la HATVP. L'Etat, le comité olympique français, et les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur ne parvenaient pas à s'accorder sur le nom d'un président.

Principal visé par la saisine de la HATVP : le quintuple champion olympique de biathlon Martin Fourcade et ses contrats de partenariats. Ce dernier aura finalement jeté l'éponge avant même de recevoir l'avis de la HATVP. Reste désormais à savoir qui sera choisi pour porter durant les 5 prochaines années ces Jeux Olympiques d'hiver 2030.

